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    «Зенит» намерен войти в число десяти сильнейших клубов Европы

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков на презентации нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини рассказал о задачах петербургской команды. По словам Дюкова, «Зенит» под руководством итальянского специалиста намерен войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

    «У нас многомиллионная армия лучших болельщиков. «Зенит» никогда не останавливался на достигнутом. Мы возлагаем на данный момент особые надежды на Роберто Манчини. Мы все ждем победы в чемпионате России. Но и не только этого. Ставим задачу войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

    Уверен, что опыт Манчини позволит нам добиться этой цели. Вперед, «Зенит», «Зенит» — чемпион», — сказал Дюков.

    Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Зенит» занял третье место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 00:51
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:40

      К власти в Зените пришли социалисты-утописты.
      Ну если не утопят, то хоть пусть всплывут.
      А Спартак тут как тут.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > subbotaspartak 14 июня 2017, 16:44

      К власти в Зените пришли не утописты - те свято верят в свою идею. А в Зените нынче рулят распилисты популисты, которые под прикрытием красивых лозунгов пилят бабло.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 июня 2017, 16:38

      смотря сколько скинет за газ для европы газпром) глянуть не успеем как в 5 будет-народное достояние

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июня 2017, 14:52

      Дюков --Миллер - Фурсенко----оставьте футбол и пишите книги в стиле фантастика

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 13:04

      Давно пора!

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 июня 2017, 12:48

      Эта задача у клуба озвучивается каждый год. Удачи

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 июня 2017, 12:40

      Вот список 12 лучших клубов Европы на сегодня. Кого интересно Зенит собирается вытеснить?
      1 Реал Мадрид
      2 Бавария
      3 Барселона
      4 Атлетико
      5 Ювентус
      6 Пари Сен-Жермен
      7 Боруссия Дортмунд
      8 Севилья
      9 Бенфика
      10 Челси
      11 Арсенал
      12 Манчестер Сити

      1
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > Чермындыр 14 июня 2017, 14:48

      Мне кажется что Зенит уровню Бенфики вполне соответствует.

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Чермындыр 14 июня 2017, 16:14

      Список что надо..... Зенке до нииииих...... как пешком до луны.......

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > SAPOG 14 июня 2017, 16:42

      Тусуется она может и постоянно, да только участники там в основном одни и те же. И при всем оптимизме и поддержке своих нужно понимать, что Зенит даже при наличии двух-трех игроков уровня Халка не ровня никому из этого списка. Ну разве что Бенфика и Севилья ему подстать. Но это только два клуба из 12. Надо вытеснить еще кого-то

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      Рейтинг: +722

      Urry 14 июня 2017, 12:29

      Лет через сто

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2017, 11:52

      Ещё один crazy.

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 июня 2017, 11:14

      Помню как то Смородина купила в Локо Ибричича и сказала, что он входит в 10-ку сильнейших полузащитников Европы. Подобные заявления попахивают маразмом...

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:22

      По деньгам то и за тройку можно побороться.

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