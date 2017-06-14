«Зенит» намерен войти в число десяти сильнейших клубов Европы

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков на презентации нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини рассказал о задачах петербургской команды. По словам Дюкова, «Зенит» под руководством итальянского специалиста намерен войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

«У нас многомиллионная армия лучших болельщиков. «Зенит» никогда не останавливался на достигнутом. Мы возлагаем на данный момент особые надежды на Роберто Манчини. Мы все ждем победы в чемпионате России. Но и не только этого. Ставим задачу войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

Уверен, что опыт Манчини позволит нам добиться этой цели. Вперед, «Зенит», «Зенит» — чемпион», — сказал Дюков.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Зенит» занял третье место.