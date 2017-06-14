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  • «Зенит» намерен войти в число десяти сильнейших клубов Европы

«Зенит» намерен войти в число десяти сильнейших клубов Европы

14 июня 2017, 00:51
53

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков на презентации нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини рассказал о задачах петербургской команды. По словам Дюкова, «Зенит» под руководством итальянского специалиста намерен войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

«У нас многомиллионная армия лучших болельщиков. «Зенит» никогда не останавливался на достигнутом. Мы возлагаем на данный момент особые надежды на Роберто Манчини. Мы все ждем победы в чемпионате России. Но и не только этого. Ставим задачу войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

Уверен, что опыт Манчини позволит нам добиться этой цели. Вперед, «Зенит», «Зенит» — чемпион», — сказал Дюков.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Зенит» занял третье место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Дюков Александр
Комментарии (53)
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zico2205
1497390836
Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Зенит» занял третье место............И этим все сказано....
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VikNMar
1497391714
У вас многомиллионный Газпром , но у китайцев и арабских шейхов денег больше , так что мечты о десятке - это мечты ИДИОТА ........
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kykyi
1497407538
"Догоним и перегоним Америку"-до боли знакомо.
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Mr_Digorec
1497414195
Ипать Манчини хереет,куда он попал?! ))))
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Mr_Digorec
1497414244
С какими клоунами ему придётся работать )))
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VVM1964
1497420751
" СВЕЖО ПРЕДАНИЕ , ДА ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ "
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VVM1964
1497421034
"...ИЗДИТЬ - НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ "
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Aleksandr_1986_Spb_
1497423287
По-моему я уже это слышал году так в 2007-08.
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Дядя Серёжа
1497424935
По деньгам то и за тройку можно побороться.
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Чермындыр
1497428076
Помню как то Смородина купила в Локо Ибричича и сказала, что он входит в 10-ку сильнейших полузащитников Европы. Подобные заявления попахивают маразмом...
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