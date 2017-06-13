Фурсенко: «Победа будет за нами, «Зенит» – чемпион!»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сине-бело-голубые завоюют чемпионский титул в следующем сезоне.

«Зенит» всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру. Победа будет за нами. «Зенит» – чемпион!» – сказал Фурсенко.

Итальянский специалист возглавил петербуржцев 1 июня, а сегодня состоялась его официальная презентация. Контракт с 52-летним Манчини заключен на три года с возможностью продления еще на два сезона.