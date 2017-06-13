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Фурсенко: «Победа будет за нами, «Зенит» – чемпион!»

13 июня 2017, 21:33
38

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сине-бело-голубые завоюют чемпионский титул в следующем сезоне.

«Зенит» всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру. Победа будет за нами. «Зенит» – чемпион!» – сказал Фурсенко.

Итальянский специалист возглавил петербуржцев 1 июня, а сегодня состоялась его официальная презентация. Контракт с 52-летним Манчини заключен на три года с возможностью продления еще на два сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (38)
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Алекс Таранов
1497379123
уже губу раскатал...)))
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turist82
1497379175
Хрен им на всю морду! Спартак - чемпион
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Mr_Digorec
1497379384
Всегда считал его неадекватом,вместе с его братом-придурком....
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александр 59
1497379397
Пионерская зорька у Фурсенко видно играет. Палата #6
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slavа0508
1497379501
Ну да лямом 200 госденег потратят и всё возможно
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VVM1964
1497381076
" Победа будет за нам " , ЕЩЕ БЫ СКАЗАЛ - " НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ " .
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007abdul007
1497381181
как же громко будет падать этот шкаф....
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WWWSSSWWW
1497381288
что-то мне подсказывает - это будет провальный сезон для Зенита
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Бугимен
1497381732
Фурсенко: «Победа будет за нами, «Зенит» – чемпион!»Фурсенко и не знал,что Спартак уже чемпион.Даже кони и те поимели Зенит! Надежда на итальянца Роберто Манчини.Но не факт,что он вытянет Зенит в чемпионы!)))- _ - (((
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SPACE TRUCKIN
1497384179
Думаю,остальные клубы будут против...
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