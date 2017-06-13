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    Фурсенко: «Победа будет за нами, «Зенит» – чемпион!»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сине-бело-голубые завоюют чемпионский титул в следующем сезоне.

    «Зенит» всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Всем известно, что Роберто Манчини проповедует зрелищную, яркую, свежую атакующую игру. Победа будет за нами. «Зенит» – чемпион!» – сказал Фурсенко.

    Итальянский специалист возглавил петербуржцев 1 июня, а сегодня состоялась его официальная презентация. Контракт с 52-летним Манчини заключен на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2017 21:33
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 июня 2017, 11:55

      Чем больше слушаю эти голословные заявления до начала сезона тем больше понимаю что Федун красавчик и говорит только после окончания и по факту.
      Может Фурсенко и Миллеру у Арнольдыча мастер-класс взять?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2017, 11:35

      Эй где врачи здесь человек (Фурсенко) в бреду)))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:36

      Повышение пенсий таким же тоном обещали.

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 14 июня 2017, 08:18

      Сеееенит помойка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 08:03

      Слишком много они кричат ,еще ничего не сделав,думаю результат в следующем году их разочарует,а народ страны обрадует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 июня 2017, 06:53

      Клуб с господдержкой не любят даже те,кто футболом не особо интересуется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 06:31

      Когда представляли Луческу, говорили все то-же самое, слово в слово. А потом втихаря неустойку обсуждали

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 июня 2017, 05:43

      а в зимнее окно начнут опять придумывать набор для лепки отмазок? )

      2
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 14 июня 2017, 03:37

      Вся лента про бомжей целый день, как это заебало, и половина хвастовство Миллера и фурсенка

      3
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      Рейтинг: +92

      yuran63 14 июня 2017, 03:24

      Если ваш огород под воду не уйдет,то всякое может быть.

      1
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