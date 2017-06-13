Манчини заявил, что целью «Зенита» является возвращение в Лигу чемпионов

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил благодарность председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту сине-бело-голубых Сергею Фурсенко. Также итальянский специалист отметил, что главной целью петербуржцев является возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Сегодня в «Ленинград Центре» проходит презентация Манчини игрокам и болельщикам «Зенита».

«Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски. Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики «Зенита» активны, но не знал, что настолько.

Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.

Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого», – сказал Манчини.

Напомним, что «Зенит» в последних двух сезонах финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, которая не дает права на участие в Лиге чемпионов.