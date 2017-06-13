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  • Манчини заявил, что целью «Зенита» является возвращение в Лигу чемпионов

Манчини заявил, что целью «Зенита» является возвращение в Лигу чемпионов

13 июня 2017, 21:12
11

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил благодарность председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту сине-бело-голубых Сергею Фурсенко. Также итальянский специалист отметил, что главной целью петербуржцев является возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Сегодня в «Ленинград Центре» проходит презентация Манчини игрокам и болельщикам «Зенита».

«Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски. Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики «Зенита» активны, но не знал, что настолько.

Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.

Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого», – сказал Манчини.

Напомним, что «Зенит» в последних двух сезонах финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, которая не дает права на участие в Лиге чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Sanches 1204
1497378098
За Зенит не болею,но с таким подходом он вернётся мне кажется
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zico2205
1497378359
Охренеть....С таким составом и с таким баблом ставить себе цель только попадания в ЛЧ ??? Как будто Реал и Барса играют в чемпионате России....
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insider_retro
1497380963
Заявление другого толка смотрелось бы как минимум неуместно... Типа про честную и бескомпромиссную борьбу в ФНЛ.... "Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать..." - толково обозначил спонсора предстоящих побед!!!...
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Shpion23
1497383903
Нафиг чемпионство)) Третье бы место зацепить и попасть в ЛЧ через него))
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a-rakhmatov
1497411561
Это было под силу Зениту и без Манчини....а слабо тренеру вывести Зеню в чемпионы?!
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Дядя Серёжа
1497425832
Три команды на тот год, есть шанс побороться.
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Kokmarov
1498926065
Чтобы Манчини добиться этой цели нужно не много - подарить куда-нибудь Дзюбу. Со столбом в атаке ни одна нормальная команда не играет.
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Дядя Серёжа
1499240170
Борьба за тройку реальна.
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