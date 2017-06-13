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    Манчини заявил, что целью «Зенита» является возвращение в Лигу чемпионов

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил благодарность председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту сине-бело-голубых Сергею Фурсенко. Также итальянский специалист отметил, что главной целью петербуржцев является возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Сегодня в «Ленинград Центре» проходит презентация Манчини игрокам и болельщикам «Зенита».

    «Я могу говорить по-английски, но лучше буду по-итальянски. Но через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски. Знаю, что болельщики «Зенита» активны, но не знал, что настолько.

    Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, благодарю господина Миллера, потому что его поддержка нам необходима. Уверен, она будет у нас.

    Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача, которая стоит перед нами – вернуться в Лигу чемпионов. Мы сможем сделать это вместе. Постараемся приложить максимум усилий для этого», – сказал Манчини.

    Напомним, что «Зенит» в последних двух сезонах финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, которая не дает права на участие в Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2017 21:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:36

      Борьба за тройку реальна.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 июля 2017, 19:21

      Чтобы Манчини добиться этой цели нужно не много - подарить куда-нибудь Дзюбу. Со столбом в атаке ни одна нормальная команда не играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:37

      Три команды на тот год, есть шанс побороться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июня 2017, 06:39

      Это было под силу Зениту и без Манчини....а слабо тренеру вывести Зеню в чемпионы?!

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 13 июня 2017, 22:58

      Нафиг чемпионство)) Третье бы место зацепить и попасть в ЛЧ через него))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 22:09

      Заявление другого толка смотрелось бы как минимум неуместно... Типа про честную и бескомпромиссную борьбу в ФНЛ.... "Благодарю президента клуба Сергея Фурсенко – с его помощью мы снова начнем выигрывать..." - толково обозначил спонсора предстоящих побед!!!...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 июня 2017, 21:25

      Охренеть....С таким составом и с таким баблом ставить себе цель только попадания в ЛЧ ??? Как будто Реал и Барса играют в чемпионате России....

      4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 июня 2017, 21:21

      За Зенит не болею,но с таким подходом он вернётся мне кажется

      2
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