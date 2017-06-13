В «Амкаре» заявили, что контракт с Гаджиевым будет продлен в ближайшее время

Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский заверил, что в ближайшее время пермяки заключат новое соглашение с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Нынешнее соглашение 71-летнего специалиста истекает в конце июня.

«Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время», – сказал Засульский.

Гаджиев руководит «Амкаром» с декабря 2014 года. В минувшем сезоне команда из Перми финишировала на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.