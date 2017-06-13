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    В «Амкаре» заявили, что контракт с Гаджиевым будет продлен в ближайшее время

    Спортивный директор «Амкара» Виктор Засульский заверил, что в ближайшее время пермяки заключат новое соглашение с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Нынешнее соглашение 71-летнего специалиста истекает в конце июня.

    «Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время», – сказал Засульский.

    Гаджиев руководит «Амкаром» с декабря 2014 года. В минувшем сезоне команда из Перми финишировала на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2017 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 14 июня 2017, 12:01

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 июня 2017, 17:47

      Давайте быстрей там уже решайте контрактные дела,а то футболисты разбегаются уже .

      0
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