Гусев, Дементьев, Набутов и Выборнов будут комментировать КК-17 на Первом канале

Бл..я, а кто-нибудь ещё будет транслировать матчи? Иначе, слушать, как кто-то ртом носки стирает не особо хочется! Ну много же нормальных комментаторов!!! Гусеву лучше бы яндекс.навигатор озвучивать или историю россии для пожилых пенсионеров. Он же весь эфир заберет! Ну что за херня!!! "Гарниенко" - это комментатор номер один. Как без него?! Вот и очередное отсутствие конкуренции... Россия ещё играть не начала, а уже обо-лись! Ну е-мое... всю жизнь испоганили!
Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах предстоящего Кубка конфедераций-2017 на Первом канале.
Напомним, что турнир пройдет в России с 17 июня до 2 июля.
«На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев», – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.