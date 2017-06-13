Гусев, Дементьев, Набутов и Выборнов будут комментировать КК-17 на Первом канале

Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах предстоящего Кубка конфедераций-2017 на Первом канале.

Напомним, что турнир пройдет в России с 17 июня до 2 июля.

«На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев», – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.