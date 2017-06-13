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    Гусев, Дементьев, Набутов и Выборнов будут комментировать КК-17 на Первом канале

    Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах предстоящего Кубка конфедераций-2017 на Первом канале.

    Напомним, что турнир пройдет в России с 17 июня до 2 июля.

    «На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев», – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 15:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +498

      Поль 15 июня 2017, 12:03

      Бл..я, а кто-нибудь ещё будет транслировать матчи? Иначе, слушать, как кто-то ртом носки стирает не особо хочется! Ну много же нормальных комментаторов!!! Гусеву лучше бы яндекс.навигатор озвучивать или историю россии для пожилых пенсионеров. Он же весь эфир заберет! Ну что за херня!!! "Гарниенко" - это комментатор номер один. Как без него?! Вот и очередное отсутствие конкуренции... Россия ещё играть не начала, а уже обо-лись! Ну е-мое... всю жизнь испоганили!

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июня 2017, 11:36

      Строгниенко бы пригласили

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 июня 2017, 08:40

      Один из четверых .явно лишний,
      догадайтесь с первого раза....
      Даем подсказку : уси..уси...га га га ,
      ср@ть хотите ,да да да....

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 07:12

      Хорошая у нас компания

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      Рейтинг: +997

      egrrr 13 июня 2017, 18:30

      Х з как вы, но я без комментариев смотрю.

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      Рейтинг: +498

      Поль > egrrr 15 июня 2017, 12:00

      и я теперь тоже...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 16:40

      Хорошо хоть Губерниева нет ! А то бы п....ц !

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      Рейтинг: +761

      martin gore > dok66 13 июня 2017, 21:42

      точно так! только не этот "специалист хэви металлист".кто допускает дилетантов? он же вообще не разбирается в футболе. зима, биатлон, домрачева... туда туда. не надо на кубок его, пожал-та.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июня 2017, 16:13

      Считаю что матчи особенно на больших турнирах должны комментировать люди которые работают на футболе не пять раз в год , а на постоянной основе, из приведенных комментаторов только Дементьев соответствует этому уровню .

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 июня 2017, 16:02

      Замените Дементьева на Голованова, и тогда все будет хорошо. НТВшники плохо комментируют на первом, сразу уровень виден.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 16:01

      А как же Черданцев

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 13 июня 2017, 16:00

      Лучше бы Стогниенко позвали.

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