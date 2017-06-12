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    Слуцкий: «Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды»

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, а также рассказал, кто из российских игроков смог бы заиграть в Европе.

    – По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?

    – Да, безусловно. Ну а кто еще?

    – Может, Миранчук, Зобнин…

    – Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.

    – Есть вероятность, что мы увидим Головина в «Халле»?

    – В «Халле», думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.

    – Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?

    – Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 23:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2017, 08:09

      Вот и заберай всех кучкой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:18

      А потом у него пальцы кончились.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2017, 23:32

      Когда Слуцкер успевает столько интервью давать ? Надо Халл тренировать ,а то только коменты,клятвы и прогнозы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > acer2003 13 июня 2017, 01:11

      Это 1 интервью которое распилили на неделю вопооосами

      1
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