Слуцкий: «Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, а также рассказал, кто из российских игроков смог бы заиграть в Европе.

– По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?

– Да, безусловно. Ну а кто еще?

– Может, Миранчук, Зобнин…

– Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.

– Есть вероятность, что мы увидим Головина в «Халле»?

– В «Халле», думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.

– Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?

– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть.