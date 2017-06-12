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СМИ: Корне отказался от перехода в «Спартак»

12 июня 2017, 20:08
31

Нападающий «Лиона» Максвел Корне отверг предложение, которое поступило ему от московского «Спартака». Сообщается, что футболист не намерен переезжать в России и отказался встретиться с представителями красно-белых. Ранее сообщалось, что чемпион России готов заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.

Контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне на счету игрока 33 матча, 19 из которых он провел в стартовом составе, шесть голов и две голевые передачи.

Источник: L' Equipe
Россия. Премьер-лига Трансферы Лион Спартак Корне Максвел
Комментарии (31)
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kykyi
1497288509
Таак, уже и африканцы не едут. Одна надежда, что северокорейцы согласятся. К стати, там местный ЫН приказал "своего Месси" вырастить. Ждем, за сено купим.
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Parham
1497288511
Будет жалеть!
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RedWhiteFans2
1497288739
Да уж никто не хочет в Россию ехать. Вагоны РЖД укачивают или что?
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Абырвалг.
1497288878
Странно было бы,еслиб согласился.
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hevbn 28
1497289891
Я так и думал , я не помню такого, чтобы талантливый, перспективный игрок из такого клуба как Лион в 20 лет приходил бы к нам. Хочется сказать сакраментальное Корне к нам не поедет .
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Asbjorn
1497294463
Жаль конечно,очень перспективный футболист,но этого и следовало ожидать
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Garrincha58
1497297950
все верно у него контракт играет в чемпионате Франции и зачем ему наш говно чемпионат
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paracetamol
1497302811
Корне послал мясо на...
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VVM1964
1497302813
ДВЕ " НОВОСТИ " В ТЕЧЕНИИ ДНЯ , ДА ПОКА ПЕРЕРЫВ И НЕЧЕМ КОРМИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ СЛУШОК - НОВОСТЬ . ( МОЖНО ЧТО ТО И ИЗ ПАЛЬЦА СОСОНУТЬ )
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SPARTAK M222222222
1497395911
На сайте L' Equipe никаких новостей по этому поводу нет , от куда они это берут:D
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