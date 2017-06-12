СМИ: Корне отказался от перехода в «Спартак»

Нападающий «Лиона» Максвел Корне отверг предложение, которое поступило ему от московского «Спартака». Сообщается, что футболист не намерен переезжать в России и отказался встретиться с представителями красно-белых. Ранее сообщалось, что чемпион России готов заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.

Контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне на счету игрока 33 матча, 19 из которых он провел в стартовом составе, шесть голов и две голевые передачи.