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    СМИ: Корне отказался от перехода в «Спартак»

    Нападающий «Лиона» Максвел Корне отверг предложение, которое поступило ему от московского «Спартака». Сообщается, что футболист не намерен переезжать в России и отказался встретиться с представителями красно-белых. Ранее сообщалось, что чемпион России готов заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.

    Контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне на счету игрока 33 матча, 19 из которых он провел в стартовом составе, шесть голов и две голевые передачи.

    Источник: L' Equipe

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    12.06.2017 20:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 14 июня 2017, 02:18

      На сайте L' Equipe никаких новостей по этому поводу нет , от куда они это берут:D

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 00:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Корне послал мясо на...

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 23:05

      все верно у него контракт играет в чемпионате Франции и зачем ему наш говно чемпионат

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 июня 2017, 22:07

      Жаль конечно,очень перспективный футболист,но этого и следовало ожидать

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2017, 21:22

      Ну и перышка ему тогда.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 21:11

      Когда Спартак засветится в ЛЧ серьезно , тогда и не только Корне поедет !
      А пока о чем говорить 7

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 июня 2017, 20:58

      Жалко..так-то

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июня 2017, 20:51

      Я так и думал , я не помню такого, чтобы талантливый, перспективный игрок из такого клуба как Лион в 20 лет приходил бы к нам. Хочется сказать сакраментальное Корне к нам не поедет .

      1
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 12 июня 2017, 20:34

      Странно было бы,еслиб согласился.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июня 2017, 20:32

      Да уж никто не хочет в Россию ехать. Вагоны РЖД укачивают или что?

      3
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