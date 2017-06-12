Олег Иванов заявил, что испытывает позитив в отношении Кононова

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов отметил, что испытывает позитивные впечатления от нового тренерского штаба команды во главе с Олегом Кононовым. Напомним, в конце мая экс-наставник «Краснодара» сменил на этом посту Рашида Рахимова.

«Впечатления о тренерском штабе позитивные. Тренер объяснил нам свое видение, мы послушали. Будем стараться поднять игру на новый уровень, надеюсь, и болельщик будет интенсивнее ходить на стадион», – сказал Иванов.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице РФПЛ.