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    Олег Иванов заявил, что испытывает позитив в отношении Кононова

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов отметил, что испытывает позитивные впечатления от нового тренерского штаба команды во главе с Олегом Кононовым. Напомним, в конце мая экс-наставник «Краснодара» сменил на этом посту Рашида Рахимова.

    «Впечатления о тренерском штабе позитивные. Тренер объяснил нам свое видение, мы послушали. Будем стараться поднять игру на новый уровень, надеюсь, и болельщик будет интенсивнее ходить на стадион», – сказал Иванов.

    В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    12.06.2017 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      RJM555 14 июня 2017, 15:07

      а что он должен сказать........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 12 июня 2017, 18:43

      У меня Ахмат как-то больше с чаем ассоциируется!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 18:40

      Будете интенсивнее играть , и болельщик будет интенсивнее ходить !

      0
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