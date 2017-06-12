Отбор на ЧМ-2018. Мексика и США поделили очки

Состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018, в котором сборные Мексики и США сыграли вничью. Встреча шестого тура состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. Итоговый счет матча – 1:1.

После шести туров мексиканцы записали на свой счет 14 очков. Они лидируют в своей отборочной группе. США с восемью очками делит 2-3 места с Коста-Рикой, у которой есть игра в запасе.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 6-й тур.

Мексика – США – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Брэдли, 6; 1:1 – Вела, 23.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)