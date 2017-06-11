Слуцкий не возглавил клуб РФПЛ по договоренности с ЦСКА

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что имел договоренность с ЦСКА. Специалист пообещал клубу, что не будет возглавлять другую российскую команду, а уедет в Англию.

«У меня была договоренность с ЦСКА о том, что не ухожу в другой российский клуб. Я сказал, что покидаю ЦСКА не ради другой отечественной команды, а уезжаю. Нельзя сказать, что мне запретили где-то работать. Но для себя решил попробовать поработать за рубежом», – сказал Слуцкий.

Ранее Леонид Слуцкий сообщил, что потерял в деньгах по сравнению с ЦСКА примерно в четыре раза.

Слуцкий договорился с «Халлом» за три дня