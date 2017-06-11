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    Слуцкий не возглавил клуб РФПЛ по договоренности с ЦСКА

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что имел договоренность с ЦСКА. Специалист пообещал клубу, что не будет возглавлять другую российскую команду, а уедет в Англию.

    «У меня была договоренность с ЦСКА о том, что не ухожу в другой российский клуб. Я сказал, что покидаю ЦСКА не ради другой отечественной команды, а уезжаю. Нельзя сказать, что мне запретили где-то работать. Но для себя решил попробовать поработать за рубежом», – сказал Слуцкий.

    Ранее Леонид Слуцкий сообщил, что потерял в деньгах по сравнению с ЦСКА примерно в четыре раза.

    Слуцкий договорился с «Халлом» за три дня

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 20:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 июня 2017, 08:35

      Не понимаю в чём смысл такой договорённости?
      Можно подумать, что если бы Слуцкий возглавил к примеру Арсенал из Тулы, то он сразу в сезоне взял бы призовое место или зная что-то о ЦСКА "рвал" бы его в кажом матче. Это же полная ерунда! Слуцкий не волшебник, а ЦСКА при Гончаренко играет совсем в другой футбол.

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 июня 2017, 13:33

      Сдержал свое слово, молодец тренер.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > chempion_cska 12 июня 2017, 14:13

      Слуцкий - Мужик, с большой буквы.......

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 июня 2017, 09:19

      красавчик, удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 июня 2017, 01:00

      )) но сказал он об этом сейчас ) когда все там решилось ) а сказал бы сразу ) но нет) и понять его можно )))

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 июня 2017, 00:23

      в любом случае - удачи!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 22:22

      Диссидент больше сказать нечего.

      1
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      Рейтинг: +63

      Forge 11 июня 2017, 21:00

      Зато если выведет их в примьеру,то вырастет зп раз в 10

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 июня 2017, 20:38

      Логичная договорённость...

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 июня 2017, 20:38

      Цену себе набивает

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 11 июня 2017, 20:32

      Мдааа,похоже этот сотрудник новостной ленты бомбардира.ру просто по частям выкладывает интервью Леонида...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > DUMOH 11 июня 2017, 20:37

      Во-во... А то ведь писать нечего, футбол на планете замер, ни игр сборных, ни участия игроков в различных акциях, ни молодёжных турниров академий.... Откуда же новостям взяться...

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > DUMOH 11 июня 2017, 21:40

      Так это давно известно .........

      2
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