Слуцкий договорился с «Халлом» за три дня

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о переговорах с клубом. Напомним, Слуцкий полгода находился без работы. Все это время он жил в Англии, где посещал матчи и учил язык.

«Все произошло очень быстро. У нас состоялось две встречи за три дня. В первый раз я общался с сыном президента клуба Эхабом Алламом. Второй раз встреча прошла уже непосредственно в Халле. Участвовал и сам мистер Ассем Аллам», – рассказал Слуцкий.

Ранее Эхаб Аллам отметил, что воодушевлен амбициями Леонида Слуцкого.

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