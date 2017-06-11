Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий договорился с «Халлом» за три дня

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о переговорах с клубом. Напомним, Слуцкий полгода находился без работы. Все это время он жил в Англии, где посещал матчи и учил язык.

    «Все произошло очень быстро. У нас состоялось две встречи за три дня. В первый раз я общался с сыном президента клуба Эхабом Алламом. Второй раз встреча прошла уже непосредственно в Халле. Участвовал и сам мистер Ассем Аллам», – рассказал Слуцкий.

    Ранее Эхаб Аллам отметил, что воодушевлен амбициями Леонида Слуцкого.

    Реднапп: «В перспективе Слуцкий может возглавить «Челси»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 20:29

      Эх и новости.... Выцепили одну фразу и сделали два новостных заголовка - про падение в деньгах в 4 раза и про договор за 3 дня....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11