Вице-президент «Халла»: «Я воодушевлен амбициями Слуцкого вернуть нашу команду в Премьер-лигу»

Надо обратиться к программистам официального сайта "Халл Сити", чтобы сделали опцию перевод сайта на русский. Так как число посетителей явно увеличится в этом году))))
Вице-президент «Халла» Эхаб Аллам прокомментировал назначение на пост главного тренера команды российского специалист Леонида Слуцкого.
«Мы уже разработали план предсезонных тренировок и контрольных матчей. На следующей неделе мы огласим соперников. Вместе с Леонидом мы уже начали планировать состав. Слуцкий добивался успеха как на клубном уровне, так и на международной арене. Я очень воодушевлен его амбициями вернуть нашу команду в Премьер-лигу», – сказал Аллам.
Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.