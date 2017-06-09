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  • Вице-президент «Халла»: «Я воодушевлен амбициями Слуцкого вернуть нашу команду в Премьер-лигу»

Вице-президент «Халла»: «Я воодушевлен амбициями Слуцкого вернуть нашу команду в Премьер-лигу»

9 июня 2017, 13:43
12

Вице-президент «Халла» Эхаб Аллам прокомментировал назначение на пост главного тренера команды российского специалист Леонида Слуцкого.

«Мы уже разработали план предсезонных тренировок и контрольных матчей. На следующей неделе мы огласим соперников. Вместе с Леонидом мы уже начали планировать состав. Слуцкий добивался успеха как на клубном уровне, так и на международной арене. Я очень воодушевлен его амбициями вернуть нашу команду в Премьер-лигу», – сказал Аллам.

Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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panmon
1497006275
Зря он про международную арену... но Лёня всем докажет все
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Loo54
1497006300
Удачи Лёни в новом клубе!!!
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Mirex_CSKA
1497006736
Никогда не следил за Чемпионшипом, теперь по возможности буду смотреть Игру Халла...Я думаю у ЛВС всё получится.
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Alex3920486
1497007316
Успехов, это же какой будет опыт, в случае успеха, а я в нем не сомневаюсь....!!! Мотивация прет изнутри у него!!!!Будем следить
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Sky Spartak
1497007704
Единственно опасно ,что руководство какое то вспыльчивое...могут на ровном месте убрать и поставить другого.. надеюсь до такого не дойдет...
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Нил78
1497008192
Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16 Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13 Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014 Итого: 7 трофеев Заслуженный тренер России Лучший тренер года по версии РФС (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16 И к сведению - Леонид Викторович давно хотел в Англию или Испанию - тренер хочет развития, поднимается вверх по ступеням. Глядишь, лет через 10 и Барсу тренировать будет (что он и хочет, судя по его интервью)
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Dominator777
1497012301
Контратакующий футбол, который ЛВС закрепил у армейцев в свое время, для Халл Сити подошел бы в АПЛ. Для чемпионшипа нужно команде прививать атакующую манеру игры, чтобы вернуться в премьер-лигу. Но может быть у Слуцкого это и получится. Желаю удачи Леня, ведь ты представляешь в Англии не клуб, а Россию.
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dok66
1497016577
Выведет !
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exreporter
1497038532
Что мне понравилось, это как в аккаунтах клуба встретили его и российских болельщиков. Это Англия. И все мы знаем политические моменты последние годы. И эти моменты вмешиваются во все подряд. А тут встретили достойно, красиво, солидно, по-доброму. Хороший пример.
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JoiS
1497497766
Надо обратиться к программистам официального сайта "Халл Сити", чтобы сделали опцию перевод сайта на русский. Так как число посетителей явно увеличится в этом году))))
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