Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Халла»: «Я воодушевлен амбициями Слуцкого вернуть нашу команду в Премьер-лигу»

    Вице-президент «Халла» Эхаб Аллам прокомментировал назначение на пост главного тренера команды российского специалист Леонида Слуцкого.

    «Мы уже разработали план предсезонных тренировок и контрольных матчей. На следующей неделе мы огласим соперников. Вместе с Леонидом мы уже начали планировать состав. Слуцкий добивался успеха как на клубном уровне, так и на международной арене. Я очень воодушевлен его амбициями вернуть нашу команду в Премьер-лигу», – сказал Аллам.

    Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.

    Источник: ФК «Халл Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      JoiS 15 июня 2017, 06:36

      Надо обратиться к программистам официального сайта "Халл Сити", чтобы сделали опцию перевод сайта на русский. Так как число посетителей явно увеличится в этом году))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 9 июня 2017, 23:02

      Что мне понравилось, это как в аккаунтах клуба встретили его и российских болельщиков. Это Англия. И все мы знаем политические моменты последние годы. И эти моменты вмешиваются во все подряд. А тут встретили достойно, красиво, солидно, по-доброму. Хороший пример.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 16:56

      Выведет !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 июня 2017, 15:45

      Контратакующий футбол, который ЛВС закрепил у армейцев в свое время, для Халл Сити подошел бы в АПЛ. Для чемпионшипа нужно команде прививать атакующую манеру игры, чтобы вернуться в премьер-лигу. Но может быть у Слуцкого это и получится. Желаю удачи Леня, ведь ты представляешь в Англии не клуб, а Россию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 9 июня 2017, 14:36

      Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
      Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
      Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014
      Итого: 7 трофеев
      Заслуженный тренер России
      Лучший тренер года по версии РФС (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
      И к сведению - Леонид Викторович давно хотел в Англию или Испанию - тренер хочет развития, поднимается вверх по ступеням. Глядишь, лет через 10 и Барсу тренировать будет (что он и хочет, судя по его интервью)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 9 июня 2017, 14:28

      Единственно опасно ,что руководство какое то вспыльчивое...могут на ровном месте убрать и поставить другого.. надеюсь до такого не дойдет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 июня 2017, 14:21

      Успехов, это же какой будет опыт, в случае успеха, а я в нем не сомневаюсь....!!! Мотивация прет изнутри у него!!!!Будем следить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 9 июня 2017, 14:12

      Никогда не следил за Чемпионшипом, теперь по возможности буду смотреть Игру Халла...Я думаю у ЛВС всё получится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Loo54 9 июня 2017, 14:05

      Удачи Лёни в новом клубе!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 июня 2017, 14:04

      Зря он про международную арену... но Лёня всем докажет все

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm > panmon 9 июня 2017, 14:07

      Вывел ведь он сборную России на Евро в непростой ситуации.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > xapaycm 9 июня 2017, 15:17

      Вывел, я не спорю, но на турнире в итоге не показали ничего.
      Другое дело, что говорят тут конечно про международную арену с ЦСКА

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11