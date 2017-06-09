Вице-президент «Халла»: «Я воодушевлен амбициями Слуцкого вернуть нашу команду в Премьер-лигу»

Вице-президент «Халла» Эхаб Аллам прокомментировал назначение на пост главного тренера команды российского специалист Леонида Слуцкого.

«Мы уже разработали план предсезонных тренировок и контрольных матчей. На следующей неделе мы огласим соперников. Вместе с Леонидом мы уже начали планировать состав. Слуцкий добивался успеха как на клубном уровне, так и на международной арене. Я очень воодушевлен его амбициями вернуть нашу команду в Премьер-лигу», – сказал Аллам.

Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.