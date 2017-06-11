Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «ПСЖ» включился в борьбу за Мбаппе

    «ПСЖ» присоединился к числу клубов, которые претендуют на нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщило французское издание L'Equipe. Таким образом, парижане будут бороться за футболиста с «Арсеналом», «Реалом» и клубами из Манчестера. Вчера «Бомбардир» писал о том, что сливочные планируют потратить на покупку 18-летнего француза 140 миллионов евро.

    Игрок сборной Франции в минувшем сезоне забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат. В Лиге чемпионов «Монако» дошел до стадии полуфинала, где уступил «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11