Источник: «ПСЖ» включился в борьбу за Мбаппе

«ПСЖ» присоединился к числу клубов, которые претендуют на нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщило французское издание L'Equipe. Таким образом, парижане будут бороться за футболиста с «Арсеналом», «Реалом» и клубами из Манчестера. Вчера «Бомбардир» писал о том, что сливочные планируют потратить на покупку 18-летнего француза 140 миллионов евро.

Игрок сборной Франции в минувшем сезоне забил 26 голов и сделал 14 голевых передач в 44-х играх. Команда Леонарду Жардима впервые за 17 лет выиграла национальный чемпионат. В Лиге чемпионов «Монако» дошел до стадии полуфинала, где уступил «Ювентусу» с общим счетом 1:4.