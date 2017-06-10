Отборочные матчи к ЧМ. Сборная Германии разгромила команду Сан-Марино, норвежцы и чехи сыграли вничью

Встреча 6-го тура квалификации к ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино закончилась победой хозяев со счетом 7:0. В составе действующих чемпионов мира забили Юлиан Дракслер, Сандро Вагнер (хет-трик), Армин Юнес, Шкодран Мустафи и Юлиан Брандт.
Параллельный матч Новрегия – Чехия завершился вничью 1:1. Голы на счету Теодора Гебре Селасси и Александера Содерлунда.
Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа C. 6-й тур.
Германия – Сан-Марино – 7:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Дракслер, 11; 2:0 – Вагнер, 16; 3:0 – Вагнер, 29; 4:0 – Юнес, 38; 5:0 – Мустафи, 47; 6:0 – Брандт, 72; 7:0 – Вагнер, 85.
Голы: 0:1 – Селасси, 36; 1:1 – Содерлунд.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру