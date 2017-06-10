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    Отборочные матчи к ЧМ. Сборная Германии разгромила команду Сан-Марино, норвежцы и чехи сыграли вничью

    Встреча 6-го тура квалификации к ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино закончилась победой хозяев со счетом 7:0. В составе действующих чемпионов мира забили Юлиан Дракслер, Сандро Вагнер (хет-трик), Армин Юнес, Шкодран Мустафи и Юлиан Брандт.

    Параллельный матч НоврегияЧехия завершился вничью 1:1. Голы на счету Теодора Гебре Селасси и Александера Содерлунда.

    Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа C. 6-й тур.

    Германия – Сан-Марино – 7:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Дракслер, 11; 2:0 – Вагнер, 16; 3:0 – Вагнер, 29; 4:0 – Юнес, 38; 5:0 – Мустафи, 47; 6:0 – Брандт, 72; 7:0 – Вагнер, 85.

    Норвегия – Чехия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Селасси, 36; 1:1 – Содерлунд.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 06:00

      Немцы хороши были

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    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 11 июня 2017, 00:03

      поднял на тотале меньше

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