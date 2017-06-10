Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе. В рамках мероприятия 34-летний игрок проведет личную тренировку в костюме популярного супергероя.
В минувшем сезоне Кержаков выходил на поле в 18-ти матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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Источник: Instagram
Я все понимаю,акция очень хорошая со стороны Александра и правильная,но блин...мне стыдно,но я не сдержал смеха от просмотра ролика!Хорошо,что он футболист,а не актер)))
Молодец Александр))