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Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона

10 июня 2017, 17:45
12

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе. В рамках мероприятия 34-летний игрок проведет личную тренировку в костюме популярного супергероя.

В минувшем сезоне Кержаков выходил на поле в 18-ти матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (12)
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DUMOH
1497106948
Как же мне стыдно(((
Я все понимаю,акция очень хорошая со стороны Александра и правильная,но блин...мне стыдно,но я не сдержал смеха от просмотра ролика!Хорошо,что он футболист,а не актер)))
Молодец Александр))
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Зенит*SPB
1497107403
Красава Санек, так держать
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tank219
1497107901
Еще Дзюбу нарядить дядюшкой Скруджем Макдаком и Кокорина с Мамаевым в Чипа и Дейла
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Mahone
1497108538
Лучше в Кайрат к Аршавину,чем сидеть в запасе
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Bozigit
1497109385
А Дзюба?
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erma
1497110744
Шутки шутками, но дело то серьезное. Хороший поступок.
Ответить
zlobny_zenitos
1497115416
Молодца)
Ответить
ufos73
1497116011
И тут он промахнулся, с выбором персонажа Это как Валуева в костюм Белоснежки одеть )))))
Ответить
С@НЁК.
1497118330
МОЛОДЕЦ!
Ответить
Небесная
1497124908
Респект Александру!
Ответить
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