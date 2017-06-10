Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе. В рамках мероприятия 34-летний игрок проведет личную тренировку в костюме популярного супергероя.

В минувшем сезоне Кержаков выходил на поле в 18-ти матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.