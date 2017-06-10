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    Муса заявил, что все слухи о его уходе из «Лестера» не соответствуют дейтвительности

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса заявил, что не стоит доверять слухам, распространяемым СМИ о его будущем. Ранее сообщалось, что 24-летний игрок может перебраться в «Халл Сити», который возглавил экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Напомним, что именно из армейского клуба нигериец перебрался в стан «лис» прошлым летом.

    «Правда ли, что я могу покинуть «Лестер»? Нет, все эти новости – неправда», – сказал Муса.

    В минувшем розыгрыше АПЛ Муса провел 27 матчей, забив два мяча. Его действующее соглашение истекает в июне 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2017 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 июня 2017, 21:55

      Вот говнюк) Взял и настроение испортил) Я уж думал будут вместе со Слуцким зажигать

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 июня 2017, 19:03

      Его и сейчас там как бы нет. Муса, возвращайся. Лучше быть королем в деревне, чем полировщиком лавок в городе.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 июня 2017, 18:30

      Пока никуда не зовут Муса и будет так отвечать. Но стиль игры в большинстве английских команд-середняков (силовая, атлетичная игра, много верховой борьбы, множество навесов в штрафную, отсутствие "тонких умных" передач) Мусе не подходит.

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      Рейтинг: +1709

      Краса 10 июня 2017, 17:00

      Видимо нравится * Максимке* в ЛЕСТЕРЕ !!

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