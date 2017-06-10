Муса заявил, что все слухи о его уходе из «Лестера» не соответствуют дейтвительности

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса заявил, что не стоит доверять слухам, распространяемым СМИ о его будущем. Ранее сообщалось, что 24-летний игрок может перебраться в «Халл Сити», который возглавил экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Напомним, что именно из армейского клуба нигериец перебрался в стан «лис» прошлым летом.

«Правда ли, что я могу покинуть «Лестер»? Нет, все эти новости – неправда», – сказал Муса.

В минувшем розыгрыше АПЛ Муса провел 27 матчей, забив два мяча. Его действующее соглашение истекает в июне 2020 года.