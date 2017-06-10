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Григорян хочет попасть с «Анжи» в Лигу Европы

10 июня 2017, 09:47
7

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что мечтает попасть с махачкалинским клубом в Лигу Европу.

По итогам завершившегося сезона команда заняла в турнирной таблице РФПЛ 12-е место. Ранее стало известно, что 50-летний специалист продлил контракт с «Анжи».

– С задачей команда справилась, сохранена прописка в премьер-лиге. Цель на предстоящий сезон будет выше?

– Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

– Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?

– Лига Европы.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (7)
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ЖОРРО
1497084950
Мечтать не вредно)
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pzdc.
1497086501
А потом пробиться в ЛЧ ?(
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Bozigit
1497093700
Удачи
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Mirex_CSKA
1497100728
А потом опять будет говорит,как они все вместе обо**ались
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lifter025
1497135066
Сказочник,однако...
Ответить
Dino005
1497776216
Удачи
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