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    Григорян хочет попасть с «Анжи» в Лигу Европы

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что мечтает попасть с махачкалинским клубом в Лигу Европу.

    По итогам завершившегося сезона команда заняла в турнирной таблице РФПЛ 12-е место. Ранее стало известно, что 50-летний специалист продлил контракт с «Анжи».

    – С задачей команда справилась, сохранена прописка в премьер-лиге. Цель на предстоящий сезон будет выше?

    – Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

    – Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?

    – Лига Европы.

    Источник: ФК «Анжи»

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    10.06.2017 09:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +131

      Dino005 18 июня 2017, 11:56

      Удачи

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      Рейтинг: +111

      lifter025 11 июня 2017, 01:51

      Сказочник,однако...

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 10 июня 2017, 16:18

      А потом опять будет говорит,как они все вместе обо**ались

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 июня 2017, 14:21

      Удачи

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 июня 2017, 12:21

      А потом пробиться в ЛЧ ?(

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 июня 2017, 11:55

      Мечтать не вредно)

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > ЖОРРО 10 июня 2017, 12:48

      Вредно не мечтать )

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