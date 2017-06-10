Григорян хочет попасть с «Анжи» в Лигу Европы

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что мечтает попасть с махачкалинским клубом в Лигу Европу.

По итогам завершившегося сезона команда заняла в турнирной таблице РФПЛ 12-е место. Ранее стало известно, что 50-летний специалист продлил контракт с «Анжи».

– С задачей команда справилась, сохранена прописка в премьер-лиге. Цель на предстоящий сезон будет выше?

– Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее. Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

– Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с «Анжи»?

– Лига Европы.