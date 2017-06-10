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«Зенит» нацелился на Дугласа Косту

10 июня 2017, 07:51
20

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца также нуждаются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Коста принял решение покинуть «Баварию» в это межсезонье.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард провел 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Зенит Коста Дуглас
Комментарии (20)
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Путник 13
1497070654
Ещё тренер не приехал а в Зенит уже полмира сватают..)
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Garrincha58
1497073575
журналюги постоянно раздувают эти новости из ничего иначе просто на бомбардире нечего было делать, а вы тут верите и рассуждаете как дети, но может вы и есть еще дети
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Gullit 76
1497074120
утка
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andr2112
1497074902
Нацеливаться можно на кого угодно, главное - точный выстрел!!!
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BarStep
1497077969
Мне импонирует пристальное внимание к Зениту. Вся страна отслеживает сметную стоимость стадиона, бюджетную ведомость клуба, какой тренер или игрок вписывается или нет в игровую схему, ну и т.д. Даже не нужно заходить на официальный сайт Зенита..., почитал комменты и все понятно...
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paracetamol
1497092181
Коста - это серьезно!
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Bivaliy67
1497093479
Хорошая новость, вот только попал ли Зенит в сферу интересов Косты..?
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Garrincha58
1497103279
лучше Диего Коста и Ибрагимович они просто вдвоем снесут всех и сами порубятся после игры
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Alex ostrov
1497124696
Немного пудры и болельщики примут!!!
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aleksander
1497128037
сомневаюсь что д.коста выберет восточную европу, вместо хорошего клуба из чемпа большой пятерки))
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