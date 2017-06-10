«Зенит» нацелился на Дугласа Косту

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца также нуждаются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Коста принял решение покинуть «Баварию» в это межсезонье.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард провел 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.