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    «Зенит» нацелился на Дугласа Косту

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что в услугах бразильца также нуждаются «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Напомним, что Коста принял решение покинуть «Баварию» в это межсезонье.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги форвард провел 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    10.06.2017 07:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +255

      aleksander 10 июня 2017, 23:53

      сомневаюсь что д.коста выберет восточную европу, вместо хорошего клуба из чемпа большой пятерки))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 10 июня 2017, 22:58

      Немного пудры и болельщики примут!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2017, 17:01

      лучше Диего Коста и Ибрагимович они просто вдвоем снесут всех и сами порубятся после игры

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 июня 2017, 14:17

      Хорошая новость, вот только попал ли Зенит в сферу интересов Косты..?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:56

      Коста - это серьезно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 июня 2017, 13:00

      не поедет он в Россию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 июня 2017, 12:32

      очередная утка

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 июня 2017, 12:28

      ЛЧ на ЛЕ ??? Кто сегодня согласиться?

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 июня 2017, 09:59

      Мне импонирует пристальное внимание к Зениту. Вся страна отслеживает сметную стоимость стадиона, бюджетную ведомость клуба, какой тренер или игрок вписывается или нет в игровую схему, ну и т.д. Даже не нужно заходить на официальный сайт Зенита..., почитал комменты и все понятно...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 09:39

      Губа не дура-но будем объективными ,посмотрим какая конкуренция и сами молча все поймем.

      0
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