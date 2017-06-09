Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Реднапп: «Слуцкий? Это известный специалист, топ-тренер»

    Известный английский тренер Гарри Реднапп поделился мнением о назначении новым главным тренером «Халла» российского специалиста Леонида Слуцкого.

    – Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

    – Да, хотя знаю о нем немного.

    – После стажировки в Лондоне получится у него добиться успеха в английском клубе?

    – Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер.

    Ранее сообщалось, что Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 июня 2017, 15:18

      Этому интервью уже месяца 3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 июня 2017, 14:22

      Гарри - респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июня 2017, 13:54

      Он известная качалка.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11