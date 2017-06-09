Реднапп: «Слуцкий? Это известный специалист, топ-тренер»

Известный английский тренер Гарри Реднапп поделился мнением о назначении новым главным тренером «Халла» российского специалиста Леонида Слуцкого.

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

– Да, хотя знаю о нем немного.

– После стажировки в Лондоне получится у него добиться успеха в английском клубе?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер.

Ранее сообщалось, что Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.