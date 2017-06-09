В ЦСКА нашли причину частых травм Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что в клубе нашли причину частых травм полузащитника команды Алана Дзагоева. Ему прописано консервативное лечение, без операционного вмешательства.

– Поняли в чем причина частых травм Дзагоева?

– Да. Не хотелось бы конкретизировать. Но мы действительно нашли корень проблем и постараемся этот вопрос закрыть. Если поможем Дзагоеву, то он нам будет приносить пользу еще очень долго. Ведь уровень его КПД просто запредельный!

– Дзагоеву потребуется сейчас операция?

– Нет, консервативное лечение.

– Роман Бабаев недавно сказал, что в какой-то степени травмы Думбия были связаны с кариесом. У Дзагоева тоже какая-то необычная причина частых повреждений?

– Нет, там достаточно все очевидно.