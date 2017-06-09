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    В ЦСКА нашли причину частых травм Дзагоева

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что в клубе нашли причину частых травм полузащитника команды Алана Дзагоева. Ему прописано консервативное лечение, без операционного вмешательства.

    – Поняли в чем причина частых травм Дзагоева?

    – Да. Не хотелось бы конкретизировать. Но мы действительно нашли корень проблем и постараемся этот вопрос закрыть. Если поможем Дзагоеву, то он нам будет приносить пользу еще очень долго. Ведь уровень его КПД просто запредельный!

    – Дзагоеву потребуется сейчас операция?

    – Нет, консервативное лечение.

    – Роман Бабаев недавно сказал, что в какой-то степени травмы Думбия были связаны с кариесом. У Дзагоева тоже какая-то необычная причина частых повреждений?

    – Нет, там достаточно все очевидно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 06:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июня 2017, 12:57

      А какой мог быть центр на Кубок Конфедераций. Глушаков, Зобнин и Дзагоев, просто Агонь!

      4
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > sssrspartak 9 июня 2017, 19:58

      Какая неприятная опечатка((((

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > sssrspartak 9 июня 2017, 20:01

      "здоровья обеим!!!"-я надеюсь,что ты хотел написать "обоим"?))))

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > sssrspartak 9 июня 2017, 20:07

      Я не сказал обидно,я сказал неприятная)))))Просто,в моем понимании,обЕим-это к девушкам относительно,а обОим-к парням!Ну а в остальном я полностью солидарен с тобой,парням здоровья

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 9 июня 2017, 11:58

      Продать и забыть!

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      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 9 июня 2017, 11:19

      Напоминает историю Федора Черенкова!

      0
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 9 июня 2017, 11:16

      причина-геморой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 9 июня 2017, 11:07

      Зубы надо чистить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 9 июня 2017, 10:36

      проблемы психологии

      1
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 9 июня 2017, 10:34

      Секрет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 июня 2017, 10:28

      Если все было так очевидно, куда смотрели врачи команды ЦСКА и сборной России? Алану здоровья, конечно же!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2017, 10:18

      Как говаривал один из великих тренеров:
      "Это проблемы из области психологии." ))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:54

      Достаточно все очевидно , а парень весь сезон маялся ! Видимо никто в команде им серьезно не занимался . "Пока гром не грянет ...... " !

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