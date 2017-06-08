Фурсенко: «Зенит» будет возвращать питерских футболистов»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в клубе будут выступать воспитанники петербургского футбола.

Напомним, ранее стан сине-бело-голубых пополнил Денис Терентьев.

– В ваше первое пришествие в «Зенит» костяк команды составляли российские футболисты. Сейчас из коренных игроков в основной обойме остался только Александр Кержаков. Вы оговаривали с Манчини возвращение к былому принципу комплектования состава?

– Да, мы будем возвращать питерских футболистов. Но главным образом мы надеемся на наших молодых игроков, которые будут поджимать основной состав. За деталями вам лучше обратиться к главному тренеру и спортивному директору.