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    Фурсенко: «Зенит» будет возвращать питерских футболистов»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в клубе будут выступать воспитанники петербургского футбола.

    Напомним, ранее стан сине-бело-голубых пополнил Денис Терентьев.

    – В ваше первое пришествие в «Зенит» костяк команды составляли российские футболисты. Сейчас из коренных игроков в основной обойме остался только Александр Кержаков. Вы оговаривали с Манчини возвращение к былому принципу комплектования состава?

    – Да, мы будем возвращать питерских футболистов. Но главным образом мы надеемся на наших молодых игроков, которые будут поджимать основной состав. За деталями вам лучше обратиться к главному тренеру и спортивному директору.

    Источник: Известия

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    08.06.2017 13:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:38

      Набоа с Петроградки.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 июня 2017, 22:48

      Это бессмысленно, если нет питерских тренеров уровня Морозова и Садырина. Итальянцам Аршавины не нужны.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 18:34

      Ильина бери и Урала. Он Дзюбу больного в два счета вытеснит.

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 июня 2017, 17:31

      Млять с ума посходили....когда играл в фифа менеджер всегда пытался собрать в команду только русских игроков,собрать получалось,а вот что-то выйграть с этой командой оочень редко!Похоже питерские боссы тоже решили поиграть немного!

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 июня 2017, 17:01

      кручу-верчу объе..ать хочу,новые формулы воровства бабок

      1
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      Рейтинг: +52

      challenger98 8 июня 2017, 16:24

      Интересно, это все масштабные и многообещающие планы, или Зенит всё же ещё хочет побороться за чемпионство

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 июня 2017, 16:24

      быстров едет

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:43

      Поджимать основной состав должны сегодняшние воспитанники клуба . А они есть ? Терентьев и иже с ним - никого не подожмут .

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 8 июня 2017, 15:08

      И в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 июня 2017, 14:46

      Эта бурная активность сродни спартаковской двухлетней давности

      1
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