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Фурсенко: «Зенит» будет возвращать питерских футболистов»

8 июня 2017, 13:27
16

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в клубе будут выступать воспитанники петербургского футбола.

Напомним, ранее стан сине-бело-голубых пополнил Денис Терентьев.

– В ваше первое пришествие в «Зенит» костяк команды составляли российские футболисты. Сейчас из коренных игроков в основной обойме остался только Александр Кержаков. Вы оговаривали с Манчини возвращение к былому принципу комплектования состава?

– Да, мы будем возвращать питерских футболистов. Но главным образом мы надеемся на наших молодых игроков, которые будут поджимать основной состав. За деталями вам лучше обратиться к главному тренеру и спортивному директору.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (16)
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subbotaspartak
1496921444
По ходу перемены грядут И легионеров изведут. Газпром к министрам близко, Может получил записку.
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APchelov
1496922366
Эта бурная активность сродни спартаковской двухлетней давности
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ильиных
1496923693
И в ФНЛ.
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dok66
1496925781
Поджимать основной состав должны сегодняшние воспитанники клуба . А они есть ? Терентьев и иже с ним - никого не подожмут .
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challenger98
1496928268
Интересно, это все масштабные и многообещающие планы, или Зенит всё же ещё хочет побороться за чемпионство
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sidul1
1496930515
кручу-верчу объе..ать хочу,новые формулы воровства бабок
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MaxKlim
1496932264
Млять с ума посходили....когда играл в фифа менеджер всегда пытался собрать в команду только русских игроков,собрать получалось,а вот что-то выйграть с этой командой оочень редко!Похоже питерские боссы тоже решили поиграть немного!
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paracetamol
1496936083
Ильина бери и Урала. Он Дзюбу больного в два счета вытеснит.
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Бриг
1496951314
Это бессмысленно, если нет питерских тренеров уровня Морозова и Садырина. Итальянцам Аршавины не нужны.
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Дядя Серёжа
1496975897
Набоа с Петроградки.
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