Мещеряков: «Алексей Миранчук принял правильное решение»

Продлил потому что особого спроса на него не было...предложил бы тот же зенит чуть больше денег...убежал бы не оглядываясь
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что полузащитник команды Алексей Миранчук сделал правильный выбор, продлив контракт с клубом.
«Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста. И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в «Локомотиве». Игрок принял правильное решение», – сказал Мещеряков.
Напомним, что в минувший вторник «Локомотив» официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним футболистом, сроком на четыре года.