Мещеряков: «Алексей Миранчук принял правильное решение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что полузащитник команды Алексей Миранчук сделал правильный выбор, продлив контракт с клубом.

«Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста. И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в «Локомотиве». Игрок принял правильное решение», – сказал Мещеряков.

Напомним, что в минувший вторник «Локомотив» официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним футболистом, сроком на четыре года.