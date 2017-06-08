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    Мещеряков: «Алексей Миранчук принял правильное решение»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков уверен, что полузащитник команды Алексей Миранчук сделал правильный выбор, продлив контракт с клубом.

    «Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста. И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в «Локомотиве». Игрок принял правильное решение», – сказал Мещеряков.

    Напомним, что в минувший вторник «Локомотив» официально объявил о подписании нового контракта с 21-летним футболистом, сроком на четыре года.

    Источник: Р-Спорт

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    08.06.2017 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июня 2017, 12:12

      Продлил потому что особого спроса на него не было...предложил бы тот же зенит чуть больше денег...убежал бы не оглядываясь

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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > алекс88 8 июня 2017, 13:12

      Спартак был заинтересован, Рубин, который предлагал намного больше ЗП...

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