Капелло назвал Сарри современным футбольным новатором

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что на нынешнем этапе развития футбола новатором является Маурицио Сарри, возглавляющий «Наполи».

«Практически каждые 20 лет в футболе появляются свои новаторы. Сначала был «Аякс», затем – «Милан» Сакки. Потом пришел Гвардиола, при котором футбол впал в спячку.

Но не все так плохо. Сейчас у нас есть Сарри, который способен разбудить его», – сказал Капелло.

В прошедшем сезоне «Наполи» занял третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, став самой результативной командой (94 гола в 38 матчах).