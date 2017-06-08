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    Капелло назвал Сарри современным футбольным новатором

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что на нынешнем этапе развития футбола новатором является Маурицио Сарри, возглавляющий «Наполи».

    «Практически каждые 20 лет в футболе появляются свои новаторы. Сначала был «Аякс», затем – «Милан» Сакки. Потом пришел Гвардиола, при котором футбол впал в спячку.

    Но не все так плохо. Сейчас у нас есть Сарри, который способен разбудить его», – сказал Капелло.

    В прошедшем сезоне «Наполи» занял третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, став самой результативной командой (94 гола в 38 матчах).

    Источник: Football Italia

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    08.06.2017 06:19
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