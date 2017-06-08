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    Гончаренко: «Уткин? Кто-то тренирует, кто-то берет интервью, а кто-то – врет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не обращает внимания на критику. Он также рассказал о причинах того, почему его в последнее время пытаются задеть некоторые журналисты.

    – Вас почему-то постоянно пытается укусить комментатор Василий Уткин. Задела его фраза: «Приобретя Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы»?

    – Вообще ни на какие реплики стараюсь не реагировать. Как только ты начинаешь отвлекаться на критику, то теряешь какие-то нюансы в своей работе. Я тренирую, вы берете интервью. Кто-то комментирует, кто-то врет. Пусть каждый занимается своим делом.

    – Неужели критика никогда не задевает?

    – После нулевой ничьей с «Зенитом» многие говорили, что с этим тренером ЦСКА далеко не уедет. Верите или нет, вообще никак не трогали эти мнения. У меня ровное состояние. Ты должен быть только сосредоточен на своей команде – для того, чтобы понимать, куда мы идем.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.06.2017 06:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 июня 2017, 14:51

      Цска повезло с Гончаренко. Мужчина. Интеллигент. Умён

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июня 2017, 12:09

      Гончаренко (соло): "Летят утки - простит... просто утки!
      Летят утки!"
      Команда (хором и протяжно): "И два гуся-я-я-я-я!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 июня 2017, 08:56

      Уткин трындит, чтобы совсем его не забыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 08:38

      Врать уметь - тоже профессия. За нее деньги платят, хооорооошие!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 июня 2017, 08:33

      Ждем новый сезон, надеюсь летом усилитесь!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 июня 2017, 08:30

      Умница...Ответ достоин тренера армейцев.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 июня 2017, 08:17

      На здоровую критику нужно реагировать, а вот на "дурь"- отвлекаться не стоит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 июня 2017, 08:06

      Для господина Уткина нет предела мерзости.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2017, 08:05

      В чем то он прав.каждому свое.

      2
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 8 июня 2017, 07:34

      Хорошо сказал, а главное, что всё по сути!))

      6
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > scor-666-009 8 июня 2017, 08:07

      согласен

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