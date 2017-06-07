Слуцкий: «Я не диссидент, а патриот России, каких еще надо поискать. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в ближайшее время может возглавить «Халл Сити», рассказал о жизни в Англии.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист подпишет с клубом, который по итогам прошедшего сезона вылетел в Чемпионшип, двухлетний контракт и будет зарабатывать 450 тысяч фунтов стерлингов в год.

– Ностальгия присутствует в вашей жизни?

– Я россиянин, я люблю Родину. Я – не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам.

Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я – не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.