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    Слуцкий: «Я не диссидент, а патриот России, каких еще надо поискать. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в ближайшее время может возглавить «Халл Сити», рассказал о жизни в Англии.

    Ранее сообщалось, что 46-летний специалист подпишет с клубом, который по итогам прошедшего сезона вылетел в Чемпионшип, двухлетний контракт и будет зарабатывать 450 тысяч фунтов стерлингов в год.

    – Ностальгия присутствует в вашей жизни?

    – Я россиянин, я люблю Родину. Я – не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам.

    Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я – не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.06.2017 22:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 8 июня 2017, 01:30

      Достойно Леонид Викторович! Достойно! Искренне буду болеть за Халл и интересоваться его результатами, надеюсь сезона хватит, чтобы вернуться))) Это очень смелое решение, никто такие шаги не делают, бояться, а ЛВ бросает вызов прежде сего себе самому! Дай Бог, чтобы этот опыт был в разы лучше, чем у Карпина в Мальорке!!!

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 23:26

      Что то про Слуцкого зачастили статейки.Напишите о нём как станет тренером англосакского клуба.Ну оставьте мужика в покое)))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 июня 2017, 23:18

      Дерзайте, Леонид Викторович!

      Мечтаю впервые ошибиться, ибо семь лет настойчиво, аргументировано и постоянно писал о том, что Слуцкий - беда ЦСКА, и что он вообще не тренер. Поставит игру хоть кому-то в Англии, и я это увижу, признаю свою ошибку. Но пока я ещё никогда не ошибался. Увы. И Карпину предрекал не выход в РФПЛ, а вылет из ФНЛ. и, наверное, ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ, кто предсказал вылет "Динамо" из РФПЛ, когда Черчесова заменили на Кобелева, по сути, угробив все наработки Станислава Саламовича.
      Отмечу только некоторые нюансы. Паразитирование на лучшей в Англии защите, как это было в ЦСКА с ещё газзаевской обороной, Слуцкому не светит. И вымучивание очков со схемой "Бей-Муса-Беги" поэтому там не прокатит! И даже если ему попадётся забивала типа Думбия, то и такие в английских лигах не редкость. И результат они редко делают. Нужно создавать командную игру, чего Слуцкий делать не умеет. Или никогда просто не пробовал этого делать, надеясь на надёжную оборону и мастерство отдельных футболистов типа Думбия, Мусы, Вагнера Лава (возвращавшегося), Дзагоева, Тошича, Хонды или Эльма. Ну, и на Вернблума – это чудо и просто находку для любого клуба РФПЛ. Такого опорника у нас в чемпионате просто никогда не было! Способного ещё и подключаться к атакам и забивать!
      Вперёд, Леонид Викторович! Получится у Вас, публично признаю свою ошибку и принесу извинения! Как с удовольствием, например, признал, что несколько месяцев нахождения на поле рядом с Халком, Витселем и Шатовым научили Дзюбу большему, чем вся его футбольная подготовка до этого! Артём научился и быстрее мыслить на поле, и читать игру, и выкладывать удобный для партнёра пас, что раньше за ним вообще не замечалось. Ибрагимовичем ему всё равно не быть, но Дзюба до Халка, и Дзюба после Халка – разные футболисты! В такое превращение я, честно говоря, верил слабо.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 июня 2017, 22:57

      Леонид,Вы не диссидент, Вы еврей ! ))))

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 июня 2017, 22:37

      всегда сильно удивляет, когда человек начинает отвечать на вопросы, которые ему не задают ))) мне в голову не приходило подумать, диссидент он или нет, патриот или нет ))) кажется, никто и не упрекал ) и хотя я лично считаю, что Слуцкий переоценен как тренер, желаю ему удачи и, естественно, будут болеть за его Халл или НеХалл, но какой-нить сити так же, как за наши клубы в еврокубках.

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov > exreporter 8 июня 2017, 01:33

      Ну наверное были всё таки причины такого ответа, может мы просто не знаем, а кто-нибудь его и упрекнул, а он может ненароком думает, что так многие считают, отсюда и комментарий...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 июня 2017, 22:29

      Вали уже, игроки - г...о, страна нефутбольная. Сам говорил. А претензии к работе за рубежом какие могут быть. Доказывай профпригодность, все будут только рады.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 22:28

      Очередной фейк ! Слуцкий такого не говорил . Вникните в смысл .

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июня 2017, 22:26

      Патриотизм и карьеризм - понятия несовместимые, однако...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2017, 22:23

      " Что то он о патриотизме заговорил,наверное проворовался"( Салтыков- Щедрин)

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 июня 2017, 22:20

      Только идиот мог бы увидеть здесь предательство, нормальные люди только порадуются за него в случае успеха

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