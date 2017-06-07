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  • Слуцкий: «Я не диссидент, а патриот России, каких еще надо поискать. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь»

Слуцкий: «Я не диссидент, а патриот России, каких еще надо поискать. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь»

7 июня 2017, 22:11
11

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в ближайшее время может возглавить «Халл Сити», рассказал о жизни в Англии.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист подпишет с клубом, который по итогам прошедшего сезона вылетел в Чемпионшип, двухлетний контракт и будет зарабатывать 450 тысяч фунтов стерлингов в год.

– Ностальгия присутствует в вашей жизни?

– Я россиянин, я люблю Родину. Я – не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам.

Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я – не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию – чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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panmon
1496862910
Так держать! Отличный выбор!
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roman230582
1496863219
Только идиот мог бы увидеть здесь предательство, нормальные люди только порадуются за него в случае успеха
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андрей андреев
1496863425
" Что то он о патриотизме заговорил,наверное проворовался"( Салтыков- Щедрин)
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dok66
1496863719
Очередной фейк ! Слуцкий такого не говорил . Вникните в смысл .
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Супермачо
1496863747
Вали уже, игроки - г...о, страна нефутбольная. Сам говорил. А претензии к работе за рубежом какие могут быть. Доказывай профпригодность, все будут только рады.
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exreporter
1496864227
всегда сильно удивляет, когда человек начинает отвечать на вопросы, которые ему не задают ))) мне в голову не приходило подумать, диссидент он или нет, патриот или нет ))) кажется, никто и не упрекал ) и хотя я лично считаю, что Слуцкий переоценен как тренер, желаю ему удачи и, естественно, будут болеть за его Халл или НеХалл, но какой-нить сити так же, как за наши клубы в еврокубках.
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acer2003
1496865461
Леонид,Вы не диссидент, Вы еврей ! ))))
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cska-62
1496866695
Дерзайте, Леонид Викторович! Мечтаю впервые ошибиться, ибо семь лет настойчиво, аргументировано и постоянно писал о том, что Слуцкий - беда ЦСКА, и что он вообще не тренер. Поставит игру хоть кому-то в Англии, и я это увижу, признаю свою ошибку. Но пока я ещё никогда не ошибался. Увы. И Карпину предрекал не выход в РФПЛ, а вылет из ФНЛ. и, наверное, ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ, кто предсказал вылет "Динамо" из РФПЛ, когда Черчесова заменили на Кобелева, по сути, угробив все наработки Станислава Саламовича. Отмечу только некоторые нюансы. Паразитирование на лучшей в Англии защите, как это было в ЦСКА с ещё газзаевской обороной, Слуцкому не светит. И вымучивание очков со схемой "Бей-Муса-Беги" поэтому там не прокатит! И даже если ему попадётся забивала типа Думбия, то и такие в английских лигах не редкость. И результат они редко делают. Нужно создавать командную игру, чего Слуцкий делать не умеет. Или никогда просто не пробовал этого делать, надеясь на надёжную оборону и мастерство отдельных футболистов типа Думбия, Мусы, Вагнера Лава (возвращавшегося), Дзагоева, Тошича, Хонды или Эльма. Ну, и на Вернблума – это чудо и просто находку для любого клуба РФПЛ. Такого опорника у нас в чемпионате просто никогда не было! Способного ещё и подключаться к атакам и забивать! Вперёд, Леонид Викторович! Получится у Вас, публично признаю свою ошибку и принесу извинения! Как с удовольствием, например, признал, что несколько месяцев нахождения на поле рядом с Халком, Витселем и Шатовым научили Дзюбу большему, чем вся его футбольная подготовка до этого! Артём научился и быстрее мыслить на поле, и читать игру, и выкладывать удобный для партнёра пас, что раньше за ним вообще не замечалось. Ибрагимовичем ему всё равно не быть, но Дзюба до Халка, и Дзюба после Халка – разные футболисты! В такое превращение я, честно говоря, верил слабо.
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абжора
1496867166
Что то про Слуцкого зачастили статейки.Напишите о нём как станет тренером англосакского клуба.Ну оставьте мужика в покое)))
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alexfilatov
1496874620
Достойно Леонид Викторович! Достойно! Искренне буду болеть за Халл и интересоваться его результатами, надеюсь сезона хватит, чтобы вернуться))) Это очень смелое решение, никто такие шаги не делают, бояться, а ЛВ бросает вызов прежде сего себе самому! Дай Бог, чтобы этот опыт был в разы лучше, чем у Карпина в Мальорке!!!
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