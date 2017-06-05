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    Зарплата Слуцкого в «Халле» составит порядка 450 тысяч в год

    Обозреватель Daily Star Джереми Кросс прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Халла» бывшего рулевого ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    – Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год. О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

    – Почему владелец «Халла» Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

    – Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

    – Кто еще претендовал на пост?

    – Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 20:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 июня 2017, 20:39

      Рискованный вариант. Не выведет клуб в АПЛ, больше в Англии никуда не позовут. А так удачи конечно Лёне

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:23

      Я его на КВНе видел. Сидит - лыбится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 6 июня 2017, 04:57

      Посмотрю на Халл, Слуцкому удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 июня 2017, 00:53

      удачи Слуцкому!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 июня 2017, 23:33

      Удачи Слуцкому!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 5 июня 2017, 22:21

      Это не наша родная сборная !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 5 июня 2017, 22:11

      Не когда бы не подумал, что буду переживать за Халл.
      В данный момент Леонид Викторович единственный из наших у кого реальные шансы в Англии :-))))

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 июня 2017, 21:53

      Мне лично очень понравилась игра Халла при португальце, думаю приди он пораньше и команда была бы в ТОП-10

      1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 5 июня 2017, 21:25

      Хоть кто то в Англии будет)

      1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 5 июня 2017, 21:25

      Удачи ему!

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