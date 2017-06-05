Зарплата Слуцкого в «Халле» составит порядка 450 тысяч в год

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Халла» бывшего рулевого ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

– Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год. О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

– Почему владелец «Халла» Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

– Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

– Кто еще претендовал на пост?

– Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс.