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    Панченко: «Пока руководство «Динамо» не ставило конкретных задач»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился эмоциями от грядущих выступлений клуба в Премьер-лиге, а также заявил, что руководство команды пока не поставило задач на сезон.

    «Наша задача: с каждой игрой прогрессировать. Пока что руководство конкретных задач не ставило. Еще не было собрания, пока что первый день тренируемся. Мы заняли первое место, наверное, вернули доверие болельщиков. У нас и дома, и в гостях сумасшедшая поддержка. За счет них мы и бьемся за результат.

    В РФПЛ команды играют более раскрепощенно, к этому будем готовиться. Но не скажу, что в ФНЛ проще — там тоже свои трудности: перелеты, закрытая игра многих команд, много борьбы. Но мы профессиональные футболисты, потому должны готовиться ко всему. приходил в команду, чтобы вернуть «Динамо» в РФПЛ, это удалось сделать. Хотел играть и прогрессировать — это главный опыт прошлого сезона. Всегда готов быть лидером, но сезон покажет, как будем действовать», – сказал Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2017 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2017, 19:36

      Ещё и умница..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 19:35

      Задача одна - закрепиться в ПЛ !

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