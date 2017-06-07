Панченко: «Пока руководство «Динамо» не ставило конкретных задач»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился эмоциями от грядущих выступлений клуба в Премьер-лиге, а также заявил, что руководство команды пока не поставило задач на сезон.

«Наша задача: с каждой игрой прогрессировать. Пока что руководство конкретных задач не ставило. Еще не было собрания, пока что первый день тренируемся. Мы заняли первое место, наверное, вернули доверие болельщиков. У нас и дома, и в гостях сумасшедшая поддержка. За счет них мы и бьемся за результат.

В РФПЛ команды играют более раскрепощенно, к этому будем готовиться. Но не скажу, что в ФНЛ проще — там тоже свои трудности: перелеты, закрытая игра многих команд, много борьбы. Но мы профессиональные футболисты, потому должны готовиться ко всему. приходил в команду, чтобы вернуть «Динамо» в РФПЛ, это удалось сделать. Хотел играть и прогрессировать — это главный опыт прошлого сезона. Всегда готов быть лидером, но сезон покажет, как будем действовать», – сказал Панченко.