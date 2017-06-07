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    Думбия пополнит состав «Халла» вслед за Слуцким

    Форвард «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», сообщает Hitc. Такой трансфер вполне вероятен в случае, если команду возглавит бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

    В прошедшем сезоне Думбия играл в составе «Базеля» в чемпионате Швейцарии на правах аренды. За это время он провел 25 матчей и забил 20 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира. По окончании сезона «Базель» не захотел выкупать бывшего футболиста ЦСКА за 6 миллионов евро.

    Напомним, что ранее появилась информация о скором подписании контракта Слуцкого с «Халл Сити» на два года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 09:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 июня 2017, 21:29

      А-ля "ЦСКА"!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 8 июня 2017, 13:04

      Нормуль).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 июня 2017, 22:34

      за 25 матчей забил 20 и Базель отказался его выкупать??? Что то тут не чисто . . . не понимаю, веру Слуцкого в Думбия . . . у него же не получилось в топ 5 . . .

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Аристократ Олжик 9 июня 2017, 15:09

      скорее всего проблемы с ФФП у них будут или возраст уже дает о себе знать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 7 июня 2017, 21:01

      Теперь будем смотреть Чемпионшип следить успехом Слуцким

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 7 июня 2017, 20:38

      Неважно за какую команду АПЛ или Чемпионшипа, но всё равно рад за Леонида Викторовича Слуцкого. Хорошо если Думбия будет играть у Слуцкого, нет сомнений, что они сработаются. Удачи им обоим)))

      4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > CskaMoscovv 9 июня 2017, 22:24

      может и Мусу прихватят=))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 7 июня 2017, 16:09

      халл арендовал муссу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Elect 7 июня 2017, 12:30

      хороший игрок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июня 2017, 12:14

      Очень странно не купить лучшего бомбардира турнира, который хорошо влился в команду...

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июня 2017, 11:44

      того гляди и Берез с Игнашкой перетянет

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 11:21

      А там смотри и из коней кого возьмет

      0
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