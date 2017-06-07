Думбия пополнит состав «Халла» вслед за Слуцким

Форвард «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», сообщает Hitc. Такой трансфер вполне вероятен в случае, если команду возглавит бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

В прошедшем сезоне Думбия играл в составе «Базеля» в чемпионате Швейцарии на правах аренды. За это время он провел 25 матчей и забил 20 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира. По окончании сезона «Базель» не захотел выкупать бывшего футболиста ЦСКА за 6 миллионов евро.

Напомним, что ранее появилась информация о скором подписании контракта Слуцкого с «Халл Сити» на два года.