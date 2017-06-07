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    Миранчук: «Сегодня я счастлив. Благодарю «Локомотив» за доверие»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от продления контракта с железнодорожниками. Напомним, сегодня российский хавбек подписал с московским клубом новое соглашение на четыре года.

    «Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие. Верю, что у нас все получится.

    Здорово, что мы будем играть вместе с братом», – сказал Миранчук.

    В минувшем сезоне чемпионата России Миранчук забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.06.2017 00:40
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 15:13

      Удачи тебе. Главное чтобы прогрессировал и был результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 11:00

      Это и вся твоя мечта?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 08:36

      Неплохо отвалили ему, наверное!

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