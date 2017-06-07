Миранчук: «Сегодня я счастлив. Благодарю «Локомотив» за доверие»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от продления контракта с железнодорожниками. Напомним, сегодня российский хавбек подписал с московским клубом новое соглашение на четыре года.

«Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие. Верю, что у нас все получится.

Здорово, что мы будем играть вместе с братом», – сказал Миранчук.

В минувшем сезоне чемпионата России Миранчук забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.