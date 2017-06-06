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    Каррера: «Зобнин должен непременно принять участие в домашнем ЧМ»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что полузащитник Роман Зобнин, получивший травму в игре за сборную России против Венгрии (3:0), восстановится как можно быстрее. По словам специалиста, 23-летний хавбек должен непременно принять участие в домашнем мировом первенстве 2018 года.

    Напомним, диагноз Зобнина – повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. По предварительным данным футболист выбыл из строя примерно на пять месяцев.

    «Подобная травма может выбить на срок около полугода. Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что, надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира-2018, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для «Спартака» это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста», – сказал Каррера.

    В прошедшем сезоне Зобнин провел 32 встречи, забив два мяча и сделав три голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 23:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:30

      Выздоравливай парень и покажи свою игру ,докажи состоятельность в сборной

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      fox_115 7 июня 2017, 14:53

      Здоровья парню. Все бы так выкладывались может и нестыдно было бы за сборную и другие клубы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 июня 2017, 09:38

      жопа блин. теперь полгода на восстановление, после крестов тяжело форму набирать. полсезона пропустит, ЛЧ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2017, 07:44

      Еще раз здоровья Ром.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 04:55

      Надо дать Роме возможность сыграть в ЛЧ 4-6 игр, в весенней стадии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > ROSTOV SUPER 7 июня 2017, 11:03

      Судя по твоему имени - ты тоже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > ROSTOV SUPER 7 июня 2017, 17:07

      У тебя чувство юмора -SUPER

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 7 июня 2017, 01:03

      Выздоравливай быстрей Роман. Все будем очень надеется, что восстановишься как можно быстрее.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 7 июня 2017, 00:33

      Большая потеря для Спартака и сборной,на ровном месте сломался на пол года,Роман будем ждать.

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 июня 2017, 00:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А карера в чемпионате Андорры.

      -5
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 7 июня 2017, 00:09

      Здоровья Роману. Жаль что не примет участие в Кубке Конференций.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 июня 2017, 23:51

      Подписываюсь! Негоже травмам парню карьеру ломать

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > filosof sparty 7 июня 2017, 00:19

      да уж,скольким сломали.всем здоровья и удачи

      1
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