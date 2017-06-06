Каррера: «Зобнин должен непременно принять участие в домашнем ЧМ»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что полузащитник Роман Зобнин, получивший травму в игре за сборную России против Венгрии (3:0), восстановится как можно быстрее. По словам специалиста, 23-летний хавбек должен непременно принять участие в домашнем мировом первенстве 2018 года.

Напомним, диагноз Зобнина – повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. По предварительным данным футболист выбыл из строя примерно на пять месяцев.

«Подобная травма может выбить на срок около полугода. Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что, надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира-2018, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для «Спартака» это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста», – сказал Каррера.

В прошедшем сезоне Зобнин провел 32 встречи, забив два мяча и сделав три голевые передачи.