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  • Каррера: «Зобнин должен непременно принять участие в домашнем ЧМ»

Каррера: «Зобнин должен непременно принять участие в домашнем ЧМ»

6 июня 2017, 23:48
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что полузащитник Роман Зобнин, получивший травму в игре за сборную России против Венгрии (3:0), восстановится как можно быстрее. По словам специалиста, 23-летний хавбек должен непременно принять участие в домашнем мировом первенстве 2018 года.

Напомним, диагноз Зобнина – повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. По предварительным данным футболист выбыл из строя примерно на пять месяцев.

«Подобная травма может выбить на срок около полугода. Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что, надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира-2018, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для «Спартака» это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста», – сказал Каррера.

В прошедшем сезоне Зобнин провел 32 встречи, забив два мяча и сделав три голевые передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Спартак Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (13)
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filosof sparty
1496782269
Подписываюсь! Негоже травмам парню карьеру ломать
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anatolik25
1496783380
Здоровья Роману. Жаль что не примет участие в Кубке Конференций.
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stream15
1496783650
А карера в чемпионате Андорры.
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TAGANROG 161
1496784796
Большая потеря для Спартака и сборной,на ровном месте сломался на пол года,Роман будем ждать.
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Вадим 1972
1496786613
Выздоравливай быстрей Роман. Все будем очень надеется, что восстановишься как можно быстрее.
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Дядя Серёжа
1496800552
Надо дать Роме возможность сыграть в ЛЧ 4-6 игр, в весенней стадии.
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Диктор
1496810693
Еще раз здоровья Ром.
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piligrim1986
1496817514
жопа блин. теперь полгода на восстановление, после крестов тяжело форму набирать. полсезона пропустит, ЛЧ....
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fox_115
1496836424
Здоровья парню. Все бы так выкладывались может и нестыдно было бы за сборную и другие клубы
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Mahone
1496838600
Выздоравливай парень и покажи свою игру ,докажи состоятельность в сборной
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