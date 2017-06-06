Болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком минувшего сезона

Болельщики «Локомотива» отдали больше всего голосов за полузащитника Мануэля Фернандеша в голосовании на звание лучшего игрока команды в минувшем сезоне. За португальца проголосовало 9073 человека (59,1%).

Хавбек Алексей Миранчук расположился на втором месте – 2160 голосов (14%). Третье место занял голкипер Маринато Гилерме, получивший 925 голосов (6%).

В прошедшей кампании Фернандеш принял участие в 26-ти встречах, отметившись девятью голами и 11-ю результативными передачами.