Сарсания: «Возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном возвращении в петербургский клуб нападающего Халка, который на данный момент выступает за «Шанхай СИПГ». По словам Сарсании, этот трансфер был бы интересен для сине-бело-голубых.

«Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита». Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», — сказал Сарсания.

Напомним, что Халк перешел летом прошлого года из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.