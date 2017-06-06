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    Сарсания: «Возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном возвращении в петербургский клуб нападающего Халка, который на данный момент выступает за «Шанхай СИПГ». По словам Сарсании, этот трансфер был бы интересен для сине-бело-голубых.

    «Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита». Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

    Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», — сказал Сарсания.

    Напомним, что Халк перешел летом прошлого года из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 15:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 15:31

      Назад вам его уже за столько не продадут)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 6 июня 2017, 23:40

      Сарсания меня услышал, что ли?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Ferocious Frost 6 июня 2017, 21:06

      Халк уже в Питере. Вчера с китайцами попрощался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:08

      Да что же их тянет всех возвращять, других идей нет что ли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > OfaZavr 6 июня 2017, 23:43

      "Иногда они возвращаются" (С.Кинг)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июня 2017, 17:42

      С каждым днем все интереснее, давай жги Зенит! Костя, натирай бутсы, Роману приготовиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июня 2017, 17:36

      Ха-ха-ха-Халка ждёте?
      Ну вы даёте.
      Или пока не даёте?
      А чё жмёте?
      С Халком и Набоа всех порвёте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:01

      Было бы неплохо,Зенит бы усилился и вышел на 2 место,игрочище Халк

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 15:53

      Если "спортивный директор не слышал" - что обсуждать ? Халк хочет в сборную , и из Европы !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 6 июня 2017, 15:37

      Да чего стесняться, вывалите бабла в два раза больше, чем китайцы, и вернётся к вам ваш бронепоезд

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 6 июня 2017, 15:36

      Два раза в одну реку не входят.

      1
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