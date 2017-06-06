Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарсания: «Возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита»

Сарсания: «Возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита»

6 июня 2017, 15:10
12

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном возвращении в петербургский клуб нападающего Халка, который на данный момент выступает за «Шанхай СИПГ». По словам Сарсании, этот трансфер был бы интересен для сине-бело-голубых.

«Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита». Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера.

Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», — сказал Сарсания.

Напомним, что Халк перешел летом прошлого года из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк Сарсания Константин
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1496751893
Было было было было, но прошло, ооо ооо)))
Ответить
paracetamol
1496752607
Два раза в одну реку не входят.
Ответить
docndoc
1496752639
Да чего стесняться, вывалите бабла в два раза больше, чем китайцы, и вернётся к вам ваш бронепоезд
Ответить
dok66
1496753589
Если "спортивный директор не слышал" - что обсуждать ? Халк хочет в сборную , и из Европы !
Ответить
Mahone
1496754114
Было бы неплохо,Зенит бы усилился и вышел на 2 место,игрочище Халк
Ответить
subbotaspartak
1496759775
Ха-ха-ха-Халка ждёте? Ну вы даёте. Или пока не даёте? А чё жмёте? С Халком и Набоа всех порвёте.
Ответить
OfaZavr
1496765298
Да что же их тянет всех возвращять, других идей нет что ли.
Ответить
Ferocious Frost
1496772376
Халк уже в Питере. Вчера с китайцами попрощался.
Ответить
Bivaliy67
1496781644
Сарсания меня услышал, что ли?)
Ответить
Den Bull
1496838696
Назад вам его уже за столько не продадут)
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+