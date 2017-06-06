Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бразилец Эрнани готов выступать за сборную России

    Полузащитник «Зенита» Эрнани уверен, что у него еще будет возможность попасть в состав сборной Бразилии. Если этого не произойдет, то он готов принять российское гражданство ради участия в чемпионате мира-2018.

    «В сборной Бразилии внимательно следят за выступлениями игроков в европейских клубах. Взять хотя бы вызов Жулиано. Я уверен в своих силах. Надеюсь, что в скором времени все наладится, и я вернусь в сборную Бразилии.

    Сейчас же все мои мысли сосредоточены на «Зените». В Санкт-Петербурге меня приняли очень тепло, за что я благодарен. Здесь у меня начинается новый этап жизни. Надеюсь повторить те успехи, которые были в «Атлетико Паранаэнсе».

    Рассчитываю в скором времени надеть футболку сборной Бразилии. Но если у меня будет возможность выступать за сборную России... Все возможно. Любой футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Но стоит учитывать в таких случаях много разных факторов, в конце это все равно будет решение тренера», – приводит GloboEsporte слова Эрнани.

    Напомним, 23-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2013 по 2016 год. В прошедшее январское окно он пополнил состав «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 06:06

      Тьфу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 6 июня 2017, 20:23

      В зените в основу не попадает и хочет в сборную!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 18:38

      Ещё чего не хватало, у нас своих таких хватает. Своей сборной не нужен, а у нас что сбродная что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 6 июня 2017, 17:56

      Больше бразильцев, хороших и разных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июня 2017, 17:42

      А на следующий чемпионат
      За Катар будет играть.
      Универсальный игрок, надо брать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:19

      А зачем ты нужен,свои есть,играй в Бразилии,мое мнение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 июня 2017, 15:25

      А предложи себя еще сборной Португалии? Язык родной, когда пошлют, не будет сомнений в правильности перевода...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 июня 2017, 14:52

      Не думаю что он лучше наших футболистов. Вот пример того что лимит в РФПЛ нужно убирать, без лимита Эрнани не был бы конкурентноспособен в Зените тоже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 14:24

      На Бомбардире в декабре 16 есть статья об Эрнани. И шесть фактов почему он нужен Зениту . И все они оказались фейками . Получить гражданство , чтобы поучаствовать в ЧМ ! Вот все !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2017, 14:03

      Эрнани за сезон не показал вобще ничего. Честно говоря, он и для скамейки запасных Зенита слабоват! Какой он сборной нужен вобще ?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11