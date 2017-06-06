Бразилец Эрнани готов выступать за сборную России

Полузащитник «Зенита» Эрнани уверен, что у него еще будет возможность попасть в состав сборной Бразилии. Если этого не произойдет, то он готов принять российское гражданство ради участия в чемпионате мира-2018.

«В сборной Бразилии внимательно следят за выступлениями игроков в европейских клубах. Взять хотя бы вызов Жулиано. Я уверен в своих силах. Надеюсь, что в скором времени все наладится, и я вернусь в сборную Бразилии.

Сейчас же все мои мысли сосредоточены на «Зените». В Санкт-Петербурге меня приняли очень тепло, за что я благодарен. Здесь у меня начинается новый этап жизни. Надеюсь повторить те успехи, которые были в «Атлетико Паранаэнсе».

Рассчитываю в скором времени надеть футболку сборной Бразилии. Но если у меня будет возможность выступать за сборную России... Все возможно. Любой футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Но стоит учитывать в таких случаях много разных факторов, в конце это все равно будет решение тренера», – приводит GloboEsporte слова Эрнани.

Напомним, 23-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2013 по 2016 год. В прошедшее январское окно он пополнил состав «Зенита».