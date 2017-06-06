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Бразилец Эрнани готов выступать за сборную России

6 июня 2017, 11:41
33

Полузащитник «Зенита» Эрнани уверен, что у него еще будет возможность попасть в состав сборной Бразилии. Если этого не произойдет, то он готов принять российское гражданство ради участия в чемпионате мира-2018.

«В сборной Бразилии внимательно следят за выступлениями игроков в европейских клубах. Взять хотя бы вызов Жулиано. Я уверен в своих силах. Надеюсь, что в скором времени все наладится, и я вернусь в сборную Бразилии.

Сейчас же все мои мысли сосредоточены на «Зените». В Санкт-Петербурге меня приняли очень тепло, за что я благодарен. Здесь у меня начинается новый этап жизни. Надеюсь повторить те успехи, которые были в «Атлетико Паранаэнсе».

Рассчитываю в скором времени надеть футболку сборной Бразилии. Но если у меня будет возможность выступать за сборную России... Все возможно. Любой футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Но стоит учитывать в таких случаях много разных факторов, в конце это все равно будет решение тренера», – приводит GloboEsporte слова Эрнани.

Напомним, 23-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2013 по 2016 год. В прошедшее январское окно он пополнил состав «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Бразилия Эрнани
Комментарии (33)
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RedGreenHooligan
1496739513
чет больно быстро он созрел... тут некоторые более 5 лет играют и на гражданство не претендуют, а этот и полугода не отыграл уже в сборную.... только моя жопа подсказывает, что это Миллер мутит воду чтоб обойти лимит... тк что ждем через месяц нового гражданина РФ
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bset
1496740016
Ураааа. Через 10 лет у нас будет сборная с темнокожих!
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Аид666
1496740147
с таким подходом - это будет не сборная России а сборная беженцев Бразилии...
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Sergh4
1496740494
На фиг он в сборной нужен! Его и в Зенит я не знаю зачем взяли!
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multiscan
1496742300
А когда за сборную России будут готовы выступать россияне?
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Обер-КанцлерЪ
1496747023
Эрнани за сезон не показал вобще ничего. Честно говоря, он и для скамейки запасных Зенита слабоват! Какой он сборной нужен вобще ?
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dok66
1496748271
На Бомбардире в декабре 16 есть статья об Эрнани. И шесть фактов почему он нужен Зениту . И все они оказались фейками . Получить гражданство , чтобы поучаствовать в ЧМ ! Вот все !
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Zubo
1496749927
Не думаю что он лучше наших футболистов. Вот пример того что лимит в РФПЛ нужно убирать, без лимита Эрнани не был бы конкурентноспособен в Зените тоже
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Mahone
1496755182
А зачем ты нужен,свои есть,играй в Бразилии,мое мнение
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subbotaspartak
1496760168
А на следующий чемпионат За Катар будет играть. Универсальный игрок, надо брать.
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