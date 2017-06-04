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    Венгер заявил, что «Арсенал» летом совершит не более трех трансферов

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб во время летнего трансферного окна совершит не более трех приобретений.

    Ранее сообщалось, что французский специалист получит 100 миллионов евро на покупки новых футболистов.

    «Этим летом мы совершим максимум два-три трансфера. Мы не можем тратить столько же денег, как некоторые другие клубы, у которых есть неограниченные ресурсы. Давайте не забывать, что количество потраченных денег не гарантирует результат», – сказал Венгер.

    По итогам нынешнего сезона «канониры» заняли в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попали в Лигу чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    04.06.2017 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 июня 2017, 20:37

      контракт подписал, теперь опять за свое... где тут проголосовать можно?!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 июня 2017, 20:46

      Ну вот, со второй половины сезона, столько разговоров, столько попыток угодить Санчесу и Озилу с обещаниями усилить состав, а в итоге??? 2-3 трансфера??? При чем наверное, это будут игроки на перспективу . . . 100 лямов на 3х игроков??? Игроки на очень дальнюю перспективу

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