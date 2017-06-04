Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед-2008» сыграл вничью с командой «Друзья Кэррика»

На «Олд Траффорд» прошел товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед-2008» и командой друзей полузащитника «красных дьяволов» Майкла Кэррика. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Отметим, что ранее 35-летний англичанин на год продлил контракт с командой.

Товарищеский матч

Голы: 0:1 – Мендьетта, 22; 1:1 – Видич, 28; 1:2 – Кин, 62; 2:2 – Кэррик, 82.

Манчестер Юнайтед-2008: ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Джи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

Друзья Кэррика: Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.