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    Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед-2008» сыграл вничью с командой «Друзья Кэррика»

    На «Олд Траффорд» прошел товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед-2008» и командой друзей полузащитника «красных дьяволов» Майкла Кэррика. Встреча завершилась вничью – 2:2.

    Отметим, что ранее 35-летний англичанин на год продлил контракт с командой.

    Товарищеский матч

    Голы: 0:1 – Мендьетта, 22; 1:1 – Видич, 28; 1:2 – Кин, 62; 2:2 – Кэррик, 82.

    Манчестер Юнайтед-2008: ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Джи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

    Друзья Кэррика: Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 19:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 5 июня 2017, 00:50

      Посчитал игроков в составе.Они играли 11×10 или забыли кого?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Armani nn 5 июня 2017, 01:06

      Это ж ббд, тут вечно косяки. Что счета матча не соответствуют, пишут например 3-0, открываешь протокол, а авторов голов ЧЕТЫРЕ, но голов то ТРИ!))) ХЗ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 июня 2017, 21:53

      Ферги показали довольного на тренерской скамье! как же я скучаю за теми временами когда он рулил МЮ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 июня 2017, 21:47

      какую красоту выдал скоулз на руни когда руни перекинул ворота!!! Скоулз мастер с Большой буквы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июня 2017, 21:30

      изначально планировался как прощальный матч Кэррика, а теперь типо праздничный в честь продления контракта?

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > ПаХан638 5 июня 2017, 09:21

      благотворительный матч, в честь его 11-летия в МЮ

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 4 июня 2017, 20:49

      Красивый год 2008!!!

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 июня 2017, 20:45

      Хорошие составы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 20:30

      руни в ветеранах, Дафф конечно круто в челси рубил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 4 июня 2017, 19:29

      Вместо Брауна поставить Невилла, а вместо Руни - Ван Нистлроя (на замену Сульшера) - и будет лучший состав в нулевых годах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 июня 2017, 19:20

      Руни уже с ветеранами играет, да уж.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > kykyi 4 июня 2017, 19:23

      Ну хоть где-то практику получить

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > kykyi 5 июня 2017, 09:21

      а Руни не ветеран?!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dolf666 5 июня 2017, 09:25

      В команде : ван дер Саар, Видич, Скоулз, Гиггз, вот ветераны, завязали со спортом. А этот как будто еще нет.

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