Кэррик продлил контракт с «МЮ» на год

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении соглашения с полузащитником Майклом Кэрриком. 35-летний англичанин останется в команде как минимум до июня 2018 года.

В минувшем сезоне Кэррик забил один гол и отдал одну результативную передачу в 38-ми матчах всех турниров. Команда Жозе Моуринью завершила сезон в АПЛ на шестой строчке в турнирной таблице, но вышла в Лигу чемпионов на следующий сезон благодаря победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости клубного трофея Европы «красные дьяволы» обыграли «Аякс» со счетом 2:0.

Кэррик перешел в «МЮ» в июле 2006 года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов плюс бонусы. В составе «Юнайтед» игрок сборной Англии стал пятикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Суперкубок страны, два – Кубок Лиги, по разу – Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Лигу Европы.