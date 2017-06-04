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    Источник: «Реал» не будет продавать Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных считает 27-летнего валлийца важным игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который уже вступил в переговоры с ним.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    04.06.2017 18:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 июня 2017, 08:59

      Нечего его продавать, если травм не будет то он вернется на свой уровень

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 18:49

      Хрустальный он!!!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2017, 18:12

      Зениту нужно поднять оффер немного, тогда продадут, а так пока маловато, хотя Бэйл уже не тот футболист за которого так много нужно выкладывать, но Зениту помог бы конечно

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > Zubo 4 июня 2017, 18:16

      Согласен полностью!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 18:03

      Если не будет ломаться , то конечно нужен Реалу .

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