Источник: «Реал» не будет продавать Бэйла

Нечего его продавать, если травм не будет то он вернется на свой уровень
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных считает 27-летнего валлийца важным игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который уже вступил в переговоры с ним.
В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.