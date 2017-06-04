Источник: «Реал» не будет продавать Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных считает 27-летнего валлийца важным игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который уже вступил в переговоры с ним.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.