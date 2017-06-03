В Англии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время покинет команду. По информации источника, руководство «красных дьяволов» не планирует продлевать контракт с 35-летним шведом в связи с тяжелой травмой игрока.

Напомним, соглашение форварда истекает 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в стане английского клуба.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.