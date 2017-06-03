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  • В Англии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

В Англии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

3 июня 2017, 22:01
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время покинет команду. По информации источника, руководство «красных дьяволов» не планирует продлевать контракт с 35-летним шведом в связи с тяжелой травмой игрока.

Напомним, соглашение форварда истекает 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в стане английского клуба.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Express.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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vanchope34
1496516627
Ой зря!!!
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andrej-lucevich
1496516879
это совсем по-товарищески, бросили парня одноногого на дороге, пусть сам выбирается... пипец...
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acer2003
1496517020
как то так,,, Не красиво((
Ответить
ololoshka
1496518672
если возьмут скажем Лукаку, то вполне оправдано
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mialkov
1496519240
Ох, не красиво это со стороны Моура... Не по спортивному(((((
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алекс88
1496520608
Зря...ох зря...условный Челси если подпишет его то мю пожалеет
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grain
1496525109
что творится с Манчестером? Ду-ра-ки! Блин такого игрока просто на скамейке иметь, уже ..... ну не знаю, круто что ли..
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mutabor0992
1496525233
Что там у них творится в команде???То просят остаться,то не собираются продлевать...Фигня какая то.
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dok66
1496560414
Так Маур уже давно сказал , что продлевать контракт МЮ не будет .
Ответить
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