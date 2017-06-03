Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Англии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время покинет команду. По информации источника, руководство «красных дьяволов» не планирует продлевать контракт с 35-летним шведом в связи с тяжелой травмой игрока.

    Напомним, соглашение форварда истекает 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в стане английского клуба.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 10:13

      Так Маур уже давно сказал , что продлевать контракт МЮ не будет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 июня 2017, 00:27

      Что там у них творится в команде???То просят остаться,то не собираются продлевать...Фигня какая то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 4 июня 2017, 00:25

      что творится с Манчестером? Ду-ра-ки! Блин такого игрока просто на скамейке иметь, уже ..... ну не знаю, круто что ли..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 23:10

      Зря...ох зря...условный Челси если подпишет его то мю пожалеет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 июня 2017, 22:47

      Ох, не красиво это со стороны Моура... Не по спортивному(((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 3 июня 2017, 22:37

      если возьмут скажем Лукаку, то вполне оправдано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июня 2017, 22:10

      как то так,,, Не красиво((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 июня 2017, 22:07

      это совсем по-товарищески, бросили парня одноногого на дороге, пусть сам выбирается... пипец...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 22:03

      Ой зря!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11