Сарсания назвал ложью информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что сине-бело-голубые не рассматривают нападающего «Ниццы» Марио Балотелли и форварда «Ромы» Эдина Джеко в качестве усиления команды. Ранее сообщалось, что оба игрока могут оказаться в петербургском клубе по желанию его нового главного тренера Роберто Манчини.

«Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти – прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне Балотелли провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав одну результативную передачу. На счету Джеко 39 мячей и 15 голевых пасов в 51-й встрече.

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