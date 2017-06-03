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  • Сарсания назвал ложью информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко

Сарсания назвал ложью информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко

3 июня 2017, 19:09
9

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что сине-бело-голубые не рассматривают нападающего «Ниццы» Марио Балотелли и форварда «Ромы» Эдина Джеко в качестве усиления команды. Ранее сообщалось, что оба игрока могут оказаться в петербургском клубе по желанию его нового главного тренера Роберто Манчини.

«Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти – прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне Балотелли провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав одну результативную передачу. На счету Джеко 39 мячей и 15 голевых пасов в 51-й встрече.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Ницца Джеко Эдин Балотелли Марио Сарсания Константин
Комментарии (9)
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kykyi
1496506600
Да ты что. издеваешься. Тут болелы Зенита уже майки с их фамилиями закупили и всех на сайте, кто не верил в это круто заминусили. А ну давай в обратку, проявляй интерес, порадуй болел.
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dok66
1496509723
Кто бы сомневался !
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Бриг
1496512550
Если серьезно, то наибольших успехов Зенит достиг, когда лидерами команды были русские ребята, всем известные. Они же были лидерами сборной. Иностранные звезды наш футбол на нормальный уровень не поднимут. Поэтому надо лимит либо отменить, либо ужесточить.
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Pourport
1496512975
Сарсания в СПБ теперь?Вся воровская шайка в стаю собралась XDD
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paracetamol
1496523120
Сейчас начнут Зениту отработанный ч-ж материал предлагать.
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1bear
1496524015
..."утятину" нужно сразу опровергать–правильно...
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