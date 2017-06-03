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    Сарсания назвал ложью информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что сине-бело-голубые не рассматривают нападающего «Ниццы» Марио Балотелли и форварда «Ромы» Эдина Джеко в качестве усиления команды. Ранее сообщалось, что оба игрока могут оказаться в петербургском клубе по желанию его нового главного тренера Роберто Манчини.

    «Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти – прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне Балотелли провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав одну результативную передачу. На счету Джеко 39 мячей и 15 голевых пасов в 51-й встрече.

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    Источник: ТАСС

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    03.06.2017 19:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 июня 2017, 00:06

      ..."утятину" нужно сразу опровергать–правильно...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 23:52

      Сейчас начнут Зениту отработанный ч-ж материал предлагать.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 июня 2017, 21:02

      Сарсания в СПБ теперь?Вся воровская шайка в стаю собралась XDD

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Pourport 3 июня 2017, 23:52

      Собралась, с разворованного Динамо прибежала.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 июня 2017, 20:55

      Если серьезно, то наибольших успехов Зенит достиг, когда лидерами команды были русские ребята, всем известные. Они же были лидерами сборной. Иностранные звезды наш футбол на нормальный уровень не поднимут. Поэтому надо лимит либо отменить, либо ужесточить.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 20:08

      Кто бы сомневался !

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2017, 19:16

      Да ты что. издеваешься. Тут болелы Зенита уже майки с их фамилиями закупили и всех на сайте, кто не верил в это круто заминусили. А ну давай в обратку, проявляй интерес, порадуй болел.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > kykyi 3 июня 2017, 19:30

      Не сумлевайся! До начала следующего сезона еще далеко, в Европе много хороших игроков с Звездными именами. Просто у Бомбардира такой хитрый план - каждый день сватать в Зенит по несколько Звезд, чтобы интерес не угасал и продажи футболок и прочей атрибутики наивным болелам Зенита не падали ))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > oyabun 3 июня 2017, 19:45

      Мужики. пора понять, что Россия нищая по сравнению с Европой страна. И никогда, в обозримом будущем не сиожет себе позволить звезд футбола за 100 и даже за 50 лямов. МЮ легко приобрел за 105 лямов Погба, а ТВ компанИИ не могут найти столько же, что бы показать стране ЧМ. Пора уже понять кто мы и где мы.

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