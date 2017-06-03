Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе

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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время может возглавить «Ростов». По информации источника, руководство донского клуба провело переговоры с белорусским специалистом и достигло с ним договоренности.
Ожидается, что 57-летний тренер возглавит желто-синих в начале следующей недели.
Напомним, ранее «Ростов» покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который близок к возвращению в «Рубин».
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