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    Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе

    Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время может возглавить «Ростов». По информации источника, руководство донского клуба провело переговоры с белорусским специалистом и достигло с ним договоренности.

    Ожидается, что 57-летний тренер возглавит желто-синих в начале следующей недели.

    Напомним, ранее «Ростов» покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который близок к возвращению в «Рубин».

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.06.2017 16:33
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 июня 2017, 23:46

      Таки угробили вторую команду с российского юга... Ну да, денег нет - ничего не попишешь.

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      Рейтинг: +144

      зиргай 4 июня 2017, 21:03

      ростовская песенка спета

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 4 июня 2017, 19:38

      ещё никого не утвердили,а вы до усерачки спорите... давайте дождёмся официального объявления, а потом поговорим...может вообще другой будет тренер, а не кучук...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 15:40

      Из-за этого Козленка в Локо конфликт возник с Буссуфой и Диарра, после чего Локо поплыл. Надеюсь с Ростовом это не повторится!

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 4 июня 2017, 12:14

      К Кучуку отношусь крайне негативно. На ум приходят его "героические эпопеи" в Кубани и в Локомотиве. Бездарь, лишенная моральных устоев. Именно он подсидел талантливого тренера Виктора Гончаренко в Кубани. Отправит Ростов в пердив и потом еще будет орать, что ему не выплатили полностью гонорар. Очень грустно, что такой мастеровитый клуб рассчитывает на учителя физкультуры.
      Ростовчане, держитесь! Того, что делал Бекеич, Каучук и на 10% не сделает. Не исключаю, что многие из состава уйдут вслед за Бердыевым в Рубин.

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      Рейтинг: +563

      tank219 4 июня 2017, 06:48

      Опять забил ИСТОЧНИК, засвистела фляга. Как петух - прокукарекал, а дальше хоть не рассветай

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 23:57

      Все, готовьтесь в пердив, дончане. А мне ваше выступление в ЛЧ-ЛЕ понравилось.

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      Рейтинг: +331

      Sany-116 3 июня 2017, 23:02

      Да теперь осталось вернуть савиди и начнётся опять БОЛОТО.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:15

      ну неплохой для ростова вариант вроде... раз бекиича не удержали...

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 3 июня 2017, 19:43

      Бердыева на физрука поменять, да уж.

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