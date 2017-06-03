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  • Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе

Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе

3 июня 2017, 16:33
45

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время может возглавить «Ростов». По информации источника, руководство донского клуба провело переговоры с белорусским специалистом и достигло с ним договоренности.

Ожидается, что 57-летний тренер возглавит желто-синих в начале следующей недели.

Напомним, ранее «Ростов» покинул вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который близок к возвращению в «Рубин».

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Россия. Премьер-лига Сталь Ростов Кучук Леонид
Комментарии (45)
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ufos73
1496497478
По следам Кубани пошли?
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Popularov
1496497569
На дверях клуба Ростов повесили плакат! Ростов ЗАКРЫТ! Все ушли в Рубин! Ростов разобрали НА ЗАПЧАСТИ Рубину! Эх, Ростов! Такого тренера не смогли удержать! ЗОЛОТО, а не тренер! Золото! Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове! И как работал! Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России! ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках. На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева. Вся Россия радовалась европейским победам Ростова! Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова. Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!! Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать! Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева! Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку. Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ! Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ! Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина! Медали! Кубки! Европа! То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!! Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО! Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура! Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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komarinskiy
1496497723
На месте Кучука потребовал бы зарплату за год вперед, иначе можно пролететь мимо денег.
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Fireman-100
1496500516
Андреева в команду, он требовательный, при нем команда выглядела не хуже чем сейчас.
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Bobafett
1496500609
Всё кранты Ростову! Жаль(
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Par Mezan
1496500932
Опять всё хереново у Ростова... Ну хоть доп.строчку в ЕВРО отвоевали. Удачи, мужики!
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Таганский
1496501452
Почему-то никак не лежит душа к Кучуку.. Но, опять и снова остается только надеяться и верить в удачу..
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a-rakhmatov
1496503756
Проблема не только в тренере....с КББ уйдут лучшие игроки Ростова и это самая большая проблема....
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Cromathaar
1496508210
Бердыева на физрука поменять, да уж.
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paracetamol
1496523433
Все, готовьтесь в пердив, дончане. А мне ваше выступление в ЛЧ-ЛЕ понравилось.
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