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    Юран: «В «Ювентусе» играют лучшие защитники мира»

    Бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что шансы в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» примерно равны, однако небольшое предпочтение на стороне итальянского клуба.

    «Реал» и «Ювентус» – две суперкоманды мирового уровня. Поэтому шансы на победу – пятьдесят на пятьдесят, но я больше склоняюсь все-таки к «Ювентусу». Потому что команда хорошо организована, и в ней, на мой взгляд, играют лучшие защитники мира. И «Ювентус» прагматично подойдет к матчу – футболисты не будут играть на встречных атаках, а постараются в первую очередь обезопасить свои ворота, что они хорошо умеют, и воспользоваться своими шансами и полушансами, которые в любом случае будут у ворот «Реала».

    Персонально ни за кого из игроков я болеть не буду. Но, конечно, хочется увидеть такой футбол, какой был недавно в финале Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом». Увидеть во всей своей красе атаку «Реала» и яркую игру «Ювентуса» – нельзя сказать, что команда действует чисто от обороны и не играет в атаку. У них есть нападающие хорошего уровня, может быть, уступающие форвардам «Реала», но не могу сказать, что намного», – сказал Юран.

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно здесь.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Р-Спорт

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    03.06.2017 13:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 июня 2017, 00:03

      Не повезло лучшей защите.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 14:09

      Сегодня оборона Ювентуса должна доказать ,что она лучшая оборона в мире ,в теории то это так , а как оно на самом поглядим вечером.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 июня 2017, 13:59

      Игра покажет - что лучше - футбол атакующий или от защиты!

      0
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