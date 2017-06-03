Юран: «В «Ювентусе» играют лучшие защитники мира»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран заявил, что шансы в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» примерно равны, однако небольшое предпочтение на стороне итальянского клуба.

«Реал» и «Ювентус» – две суперкоманды мирового уровня. Поэтому шансы на победу – пятьдесят на пятьдесят, но я больше склоняюсь все-таки к «Ювентусу». Потому что команда хорошо организована, и в ней, на мой взгляд, играют лучшие защитники мира. И «Ювентус» прагматично подойдет к матчу – футболисты не будут играть на встречных атаках, а постараются в первую очередь обезопасить свои ворота, что они хорошо умеют, и воспользоваться своими шансами и полушансами, которые в любом случае будут у ворот «Реала».

Персонально ни за кого из игроков я болеть не буду. Но, конечно, хочется увидеть такой футбол, какой был недавно в финале Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом». Увидеть во всей своей красе атаку «Реала» и яркую игру «Ювентуса» – нельзя сказать, что команда действует чисто от обороны и не играет в атаку. У них есть нападающие хорошего уровня, может быть, уступающие форвардам «Реала», но не могу сказать, что намного», – сказал Юран.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями поединка можно здесь.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»