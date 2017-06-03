Шевченко: «В сердце хотелось бы, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов»

Буду болеть за Буффона и Юве.Пусть им повезёт! Буффон достоин и кубка и золотого мяча.
Победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов. Напомним, сегодня в Кардиффе встретятся «Реал» и «Ювентус».
«Буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл Лигу чемпионов», – сказал специалист.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.
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