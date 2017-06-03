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    Шевченко: «В сердце хотелось бы, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов»

    Победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов. Напомним, сегодня в Кардиффе встретятся «Реал» и «Ювентус».

    «Буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл Лигу чемпионов», – сказал специалист.

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: УЕФА

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    03.06.2017 12:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 июня 2017, 18:27

      Буду болеть за Буффона и Юве.Пусть им повезёт! Буффон достоин и кубка и золотого мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 3 июня 2017, 13:46

      Юве сделает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 3 июня 2017, 12:54

      Буффон просто обречен на победу в финале, Буффона поддерживают больше чем сам Ювентус))

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Roman Armeec 3 июня 2017, 15:47

      Совершенно в дырочку.
      Мы говорим Ювентус,подрузумеваем Буффона
      Мы говорим Буффон ,подрузумеваем Ювентус!

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