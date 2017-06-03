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    Хохлов пожелал успеха «Ювентусу»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в предстоящем финале Лиги чемпионов будет болеть за итальянский клуб. Напомним, что встреча «Ювентуса» с «Реалом» состоится сегодня, 3 июня, в 21:45 по московскому времени в Кардиффе.

    – Хотелось бы увидеть хорошую игру, прежде всего. Это нам, скорее всего, обеспечено. Думаю, больше будет владеть мячом «Реал», а «Ювентус» сделает упор на оборону. Хочется посмотреть, как итальянский клуб будет контратаковать, а испанцы искать лазейки для завершения атак.

    – На чьей стороне ваши симпатии в тренерском противостоянии Зидана с Аллегри?

    – Они на стороне Зидана, который мне всегда нравился, как игрок. У него неплохо началась тренерская карьера, поэтому я ему симпатизирую. А если говорить о команде – то я на стороне «Ювентуса». Хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов и сыграл на ноль.

    – Зидан будет противостоять своей бывшей команде. Видите в этом интригу?

    – Это было давно, хотя какие-то чувства, скорее всего, остались.

    – Чьи аргументы все-таки весомее: «Реал» – прошлогодний обладатель этого трофея, но два раза подряд Лигу чемпионов никто не выигрывал?

    – Думаю, шансы равны. И та, и другая команда достойны уважения и действительно очень сильнее клубы. Но мне кажется, что «Ювентус» в этом противостоянии возьмет верх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 июня 2017, 12:04

      Grazie, senior Khokhlov!

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