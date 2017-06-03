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    Сын Симеоне обойдется «Фиорентине» в 15 миллионов

    Форвард «Дженоа» Джованни Симеоне в следующем сезоне может перебраться в «Фиорентину», сообщает Sky Italia. Стороны уже ведут переговоры относительно трансфера сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. «Фиорентина» рассчитывает взять в аренду 21-летнего футболиста с правом выкупа за 15 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Симеоне-младший провел в составе «Дженоа» 36 матчей, забив в них 13 мячей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 12:28

      Дойдёт ли до уровня отца...было бы не плохо

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