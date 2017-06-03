Аленичев: «Следующий сезон в «Зените» покажет реальный уровень Манчини»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что «Зенит» на протяжении нескольких лет остается серьезной угрозой для столичного клуба. Эта тенденция лишь усугубится с приходом Роберто Манчини в клуб из Санкт-Петербурга.

– На Западе по поводу итальянца существуют разные мнения. С одной стороны, он побеждал с «Интером» в Италии и «Манчестер Сити» в Англии. С другой – многие убеждены, что это несколько перепиаренная фигура.

– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в «Зените» как раз и покажет реальный уровень Роберто.

– Для «Спартака» приход такого тренера – серьезная угроза?

– А «Зенит» всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников.