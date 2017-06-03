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  • Аленичев: «Следующий сезон в «Зените» покажет реальный уровень Манчини»

Аленичев: «Следующий сезон в «Зените» покажет реальный уровень Манчини»

3 июня 2017, 06:55
16

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что «Зенит» на протяжении нескольких лет остается серьезной угрозой для столичного клуба. Эта тенденция лишь усугубится с приходом Роберто Манчини в клуб из Санкт-Петербурга.

– На Западе по поводу итальянца существуют разные мнения. С одной стороны, он побеждал с «Интером» в Италии и «Манчестер Сити» в Англии. С другой – многие убеждены, что это несколько перепиаренная фигура.

– Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в «Зените» как раз и покажет реальный уровень Роберто.

– Для «Спартака» приход такого тренера – серьезная угроза?

– А «Зенит» всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
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subbotaspartak
1496462441
Это точно, два сезона они сами проиграли, Больше чем другим им не мешали.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496465320
Побеждать в Англии и Италии это знаете ли всякой может. А ты попробуй в РФПЛ!
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Диктор
1496467842
Игроки есть-а команды нет,вот и занимают 3 место соответственно.
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serhz
1496468862
Следующий сезон откроет тайну отступных , заложенных в контракт очень предусмотрительных тренеров , если уж у Грасии десятка лимонов , то щедрый Зенит отвалит побольше .
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Garrincha58
1496471850
думаю пригласи Зенит Аленичева или Семака они бы не хуже Манчини сработали но намного дешевле
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datura
1496475528
Ко всем своим титулам Манчини может добавить очередной чемпионский титул, но поистине уникальным в РФПЛ является титул "тренеришка"!
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gandyv
1496486437
не покажет ничего, если не будет звезд. а их не будет.
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Popularov
1496490170
Дмитрий Аленичев! Какой уровень? Вы не мешайте одно с другим и не валите ВСЁ в кучу МАЛА! Уровень тренера Манчини это одно, а условия его работы в Зените и в российском чемпионате - это совсем другое! Это две РАЗНЫХ ипостаси и не надо вам их смешивать! Свой тренерский уровень, в европейских чемпионатах, Манчини уже всем показал и Вам в том числе! Или вы не заметили??? А я заметил и обращаю ваше внимание на это! Дмитрий! Манчини никто НЕ ПИАРИТ, а все ОТМЕЧАЮТ его успехи работы тренером в итальянском и в английском чемпионатах! Это не пиар, а реальные свершившиеся факты футбольной чемпионской карьеры тренера Манчини, которые он заслуженно добился и не за счёт вашего пиара, а за счёт своей реальной работе на посту тренера в иностранных клубах. Условия работы тренера Манчини в Зените в российском чемпионате, и в европейских чемпионатах - очень сильно РАЗНЯТСЯ! Вот реальный ФАКТОР, который мы сможем увидеть в работе Манчини, и как тренер Манчини с ним СПРАВИТСЯ и справится ли? Плюс вопросы работы арбитров и скандальные судейства в этом сезоне! Такого БЕЗОБРАЗНОГО судейства, как в этом сезоне у нас никогда ещё НЕ БЫЛО! Мутко вынужден был ПРИЗНАТЬ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов в РФС, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне! Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКНУЛИ все старания! Скандальное и безобразное судейство арбитров Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!! Он подбросил арбитрам на "молоко и хлеб", и за счёт цены вопроса, вытащил Спартак на первое место!!! Но мы то знаем, что Федун и чиновники РФС главные виновники этого спартаковского судейского скандального "торжества"! Как Манчини справится с таким федуновским судейским произволом и БЕСПРЕДЕЛОМ в нашем чемпионате! Вот от этого НАПРЯМУЮ будут зависеть успехи Манчини в Зените. Уровень в европейских чемпионатах Манчини показал, теперь посмотрим, сможет ли Манчини в нашем российском чемпионате его показать или нет.
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sammi91
1496500566
АЕК показал твой уровень,Дима))
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momwig_
1496647870
Ума не приложу, как может показать "реальный уровень" работа в клубе-"золотом мешке". То есть Интер и МС не показали, а "вот теперь-то" - ага! Чушь.
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