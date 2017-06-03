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    Аленичев: «Следующий сезон в «Зените» покажет реальный уровень Манчини»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что «Зенит» на протяжении нескольких лет остается серьезной угрозой для столичного клуба. Эта тенденция лишь усугубится с приходом Роберто Манчини в клуб из Санкт-Петербурга.

    – На Западе по поводу итальянца существуют разные мнения. С одной стороны, он побеждал с «Интером» в Италии и «Манчестер Сити» в Англии. С другой – многие убеждены, что это несколько перепиаренная фигура.

    – Титулы, которые Манчини завоевывал в сложных чемпионатах, говорят за себя. Но скажу так: следующий сезон в «Зените» как раз и покажет реальный уровень Роберто.

    – Для «Спартака» приход такого тренера – серьезная угроза?

    – А «Зенит» всегда был таковой, при любом специалисте. Да, питерцы два года подряд не попадают в Лигу чемпионов. Но это исключительно вина клуба, спартаковцы тут ни при чем. Но в следующем сезоне невская команда точно станет весьма опасной для соперников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 06:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 10:31

      Ума не приложу, как может показать "реальный уровень" работа в клубе-"золотом мешке". То есть Интер и МС не показали, а "вот теперь-то" - ага! Чушь.

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      Рейтинг: +70

      sammi91 3 июня 2017, 17:36

      АЕК показал твой уровень,Дима))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 15:24

      Через год будете лить воду на Манчини,как на Луческу,дайте поработать тренерам

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 июня 2017, 14:42

      Дмитрий Аленичев! Какой уровень?
      Вы не мешайте одно с другим и не валите ВСЁ в кучу МАЛА!
      Уровень тренера Манчини это одно, а условия его работы в Зените и в российском чемпионате - это совсем другое!
      Это две РАЗНЫХ ипостаси и не надо вам их смешивать!
      Свой тренерский уровень, в европейских чемпионатах, Манчини уже всем показал и Вам в том числе!
      Или вы не заметили???
      А я заметил и обращаю ваше внимание на это!
      Дмитрий! Манчини никто НЕ ПИАРИТ, а все ОТМЕЧАЮТ его успехи работы тренером в итальянском и в английском чемпионатах!
      Это не пиар, а реальные свершившиеся факты футбольной чемпионской карьеры тренера Манчини, которые он заслуженно добился и не за счёт вашего пиара, а за счёт своей реальной работе на посту тренера в иностранных клубах.
      Условия работы тренера Манчини в Зените в российском чемпионате, и в европейских чемпионатах - очень сильно РАЗНЯТСЯ!
      Вот реальный ФАКТОР, который мы сможем увидеть в работе Манчини, и как тренер Манчини с ним СПРАВИТСЯ и справится ли?
      Плюс вопросы работы арбитров и скандальные судейства в этом сезоне!
      Такого БЕЗОБРАЗНОГО судейства, как в этом сезоне у нас никогда ещё НЕ БЫЛО!
      Мутко вынужден был ПРИЗНАТЬ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов в РФС, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне!
      Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России.
      Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКНУЛИ все старания!
      Скандальное и безобразное судейство арбитров Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
      Он подбросил арбитрам на "молоко и хлеб", и за счёт цены вопроса, вытащил Спартак на первое место!!!
      Но мы то знаем, что Федун и чиновники РФС главные виновники этого спартаковского судейского скандального "торжества"!
      Как Манчини справится с таким федуновским судейским произволом и БЕСПРЕДЕЛОМ в нашем чемпионате!
      Вот от этого НАПРЯМУЮ будут зависеть успехи Манчини в Зените.
      Уровень в европейских чемпионатах Манчини показал, теперь посмотрим, сможет ли Манчини в нашем российском чемпионате его показать или нет.

      -2
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ > Popularov 4 июня 2017, 03:59

      Ты больной по ходу...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 июня 2017, 14:16

      Тренер-победитель всегда хорошо, но приглашать старичка не всегда хорошо, как тренер он изжился, второй капелло, тем более в России специфический менталитет, посмотрим, думаю следующий сезон будет более горячим

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      Рейтинг: +161

      gandyv 3 июня 2017, 13:40

      не покажет ничего, если не будет звезд. а их не будет.

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 3 июня 2017, 10:38

      Ко всем своим титулам Манчини может добавить очередной чемпионский титул, но поистине уникальным в РФПЛ является титул "тренеришка"!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 09:37

      думаю пригласи Зенит Аленичева или Семака они бы не хуже Манчини сработали но намного дешевле

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Garrincha58 3 июня 2017, 10:10

      Аленичев - неудачник. Он слаб, для игроков - не авторитет. Даже для мясных. В Зените все его будут посылать на....

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2017, 08:47

      Боитесь?... Бойтесь...

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      Рейтинг: +281

      serhz 3 июня 2017, 08:47

      Следующий сезон откроет тайну отступных , заложенных в контракт очень предусмотрительных тренеров , если уж у Грасии десятка лимонов , то щедрый Зенит отвалит побольше .

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