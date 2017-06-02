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    Зюганов: «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы развиваться»

    Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что иностранные футболисты в РФПЛ мешают развитию российских игроков.

    Напомним, что в данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

    Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.06.2017 13:01
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 июня 2017, 07:16

      Свои офигенно развиваются, кокорин тому пример.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 июня 2017, 21:39

      В целом брехня полная, единственная мысль близкая к нормальной, это манипуляции с зп, всё остальное чушь, даже не собачья, а зюгановская...

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 2 июня 2017, 21:37

      ДОЛОЙ ВЛАСТЬ!!!

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      Рейтинг: +20

      anmimart 2 июня 2017, 21:23

      полностью с ним согласен. хотя коммунистов не признаю. лучше бы деньги на иностранцев потраченные на воспитание юных талантов пошли. а они судя по смолову чалову и другим в России имеются

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 2 июня 2017, 20:05

      Лалка какой то, потому и берут иностранцев, что наших сильных нет. Было бы у нас 100 месси-роналду все б играли и ни одного иностранца б не было)

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 июня 2017, 19:21

      политика это особый жанр. В публичном поле никто не скажет: нам нужны иностранцы (вообще или лучшие). При нашей атмосфере в медиа-поле - сразу же выльется ушат обвинений в не патриотизме. Но, думаю, все понимают, в том числе "там", что нужна гармония без крайностей.

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 2 июня 2017, 19:14

      Коммуниста в стране - это плохо!!!

      -2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 июня 2017, 18:47

      Интересно, за кого болеет Геннадий Андреевич...

      0
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 2 июня 2017, 18:26

      Любая система где отсутствует конкуренция обречена. И вообще почему в развитых футбольных странах всё это решено как то.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 июня 2017, 18:25

      «Наличие Зюганова в думе – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение депутатов. Они будут работать блестяще, у нас задатки хорошие.

      Что касается зарплат, я бы установил депутатам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

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