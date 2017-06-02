Зюганов: «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы развиваться»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что иностранные футболисты в РФПЛ мешают развитию российских игроков.

Напомним, что в данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

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