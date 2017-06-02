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  • Зюганов: «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы развиваться»

Зюганов: «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы развиваться»

2 июня 2017, 13:01
61

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что иностранные футболисты в РФПЛ мешают развитию российских игроков.

Напомним, что в данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие.

Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (61)
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Freyk
1496398067
Опять в футбол полезли те, кто в нем ничего не понимают.
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Mr Rikko
1496398088
Тааак.... Кто у нас еще на футбольную тематику в стране не высказывался? Уборщица из Газпрома? А, да... Ещё надо Милонову высказаться. И поискать, не оскорбляются ли иностранцами чувства верующих?.... XDD
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Питер FM
1496398586
Странно ..почему ещё РПЦ с патриархом Гундяевым ещё по футболу не высказалось..
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Atom2020
1496399005
Геннадий Андреевич, патриот ты наш нафталиновый, иди лучше бабушкам про Сталина рассказывай ...
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and4ever86
1496399444
Наличие комуняк в стране - это плохо! Деградантов и среди адептов навального хвататет!
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Krics
1496400848
Еше один "патриот", который обувается в шузы из крокодиловой кожи, носит костюмы от бриони, передвигается на ихнем автопроме. Крайняя бедность народа почти всегда является преступлением его вождей.
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sidul1
1496401731
интересно,к примеру в Германии лидер некой партии суется в дела футбольные,или этим занимаются профессионалы
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neveldomha
1496402708
Сначала деньги испортили наш футбол, теперь политики его добивают.
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kykyi
1496409631
Как надоели эти лгуны, ведь сами же знают, что лгут, но продолжают с деловым видом. По моему уже всем трезвомыслящим людям ясно, что все эти лимиты, импортозамещения, санкции на пользу стране не идут. На пользу они только вот этим вот ворюгам. Им при таком раскладе воровать и обогащаться очень удобно.
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Каратель помойников
1496417104
«Наличие Зюганова в думе – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение депутатов. Они будут работать блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил депутатам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.
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