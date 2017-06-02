Экс-президент «Рубина»: «Скоро увидим Азмуна в Казани»

Покинувший на днях пост президента «Рубина» Ильсур Метшин считает, что в скором времени форвард «Ростова» Сердар Азмун вернется в Казань. Напомним, что клубы судились из-за перехода футболиста вслед за Курбаном Бердыевым в ростовский клуб.

– Почему «Рубин» проиграл ту тяжбу, изначально ведь дело казалось перспективным?

– Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию.

Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится все интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина».

– Как же болельщики, который с моральной точки зрения считают, что такому футболисту не место в команде?

– Я так не считаю. Что для меня футболисты? Это в подавляющем большинстве, несмотря на то, что им от 22 до 27 лет, дети. Игроки, попадая молодыми и талантливыми в академию с семи лет, незаметно для себя до двадцати лет дорастают, а ментальность у многих – ранимых юношей.

Они привыкли, что около них всегда есть детский тренер, потом тренер юношеской сборной. А когда его нет, сразу появляется агент и заполняет вакуум вместо мамы и папы.

Что касается Азмуна, я с ним лично общался. Он великолепный человек. Как человек он мне очень понравился. У него уважительное отношение к своей стране, родителям, Казани. Но рядом всегда есть те люди, которые говорят, как поступать.

Он не мог поступить сердцем, он не мог поступить желаниям. Он бизнес-проект. И так 90% всех футболистов. Когда Азмун вернется в Казань и наденет футболку «Рубина», я ему с удовольствием пожму руку и скажу: «Добро пожаловать в Казань, с возвращением в «Рубин».

Все становится на свои места. Мы хотели выиграть суд или Азмуна обратно получить? Вот и все. Для меня правильно, что мы хотели получить обратно Азмуна. Слава Всевышнему, Азмун будет у нас.

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