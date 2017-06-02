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    Экс-президент «Рубина»: «Скоро увидим Азмуна в Казани»

    Покинувший на днях пост президента «Рубина» Ильсур Метшин считает, что в скором времени форвард «Ростова» Сердар Азмун вернется в Казань. Напомним, что клубы судились из-за перехода футболиста вслед за Курбаном Бердыевым в ростовский клуб.

    – Почему «Рубин» проиграл ту тяжбу, изначально ведь дело казалось перспективным?

    – Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию.

    Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится все интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина».

    – Как же болельщики, который с моральной точки зрения считают, что такому футболисту не место в команде?

    – Я так не считаю. Что для меня футболисты? Это в подавляющем большинстве, несмотря на то, что им от 22 до 27 лет, дети. Игроки, попадая молодыми и талантливыми в академию с семи лет, незаметно для себя до двадцати лет дорастают, а ментальность у многих – ранимых юношей.

    Они привыкли, что около них всегда есть детский тренер, потом тренер юношеской сборной. А когда его нет, сразу появляется агент и заполняет вакуум вместо мамы и папы.

    Что касается Азмуна, я с ним лично общался. Он великолепный человек. Как человек он мне очень понравился. У него уважительное отношение к своей стране, родителям, Казани. Но рядом всегда есть те люди, которые говорят, как поступать.

    Он не мог поступить сердцем, он не мог поступить желаниям. Он бизнес-проект. И так 90% всех футболистов. Когда Азмун вернется в Казань и наденет футболку «Рубина», я ему с удовольствием пожму руку и скажу: «Добро пожаловать в Казань, с возвращением в «Рубин».

    Все становится на свои места. Мы хотели выиграть суд или Азмуна обратно получить? Вот и все. Для меня правильно, что мы хотели получить обратно Азмуна. Слава Всевышнему, Азмун будет у нас.

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    Источник: БИЗНЕС Online

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    02.06.2017 10:17
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 2 июня 2017, 23:14

      Он что курил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 2 июня 2017, 18:45

      Возвращение блудного сына

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 2 июня 2017, 17:50

      Хороший игрок , только бы "звездную болезнь" не подцепил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:29

      Та ли эта высота?
      Если согласишься, то да,
      А то и навсегда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 июня 2017, 17:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот и какой тренер бердыев ? заберет игроков на ключевые позиции из ростова , вот потому ему и нормальный клуб контракт не предложит , потому что он мразота , он не строит команду а приходит на 2-3 года со своими такими же мразями , дадут какой нить результат и уходят в другой клуб , цыганский табор

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 2 июня 2017, 21:38

      Ты не заслуживаешь быть фаном Спартака, отморозок!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 4 июня 2017, 09:33

      когда ростов вылетит в фнл посмотрим что скажешь

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 4 июня 2017, 10:48

      мне пофиг на ростов!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 6 июня 2017, 08:55

      ну тогда че комментируешь? ума нету наверное ? или не разбираешься в ситуации ? или просто дебил ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 6 июня 2017, 21:03

      Слышь ты терпила, откуда будешь ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 6 июня 2017, 21:05

      Бердыев лучший тренер РФПЛ, Он тренерует тех игроков в которых уверен, ты сам походу не разбираешься, раз такую ересь пишешь быдло!

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 7 июня 2017, 09:54

      почему же гвардиола с собой месси по всем командам не возил ? или моур не забирал фалькао во все свои команды ? нормальные тренеры не забирают ключевых игроков в свою новую команду из той которую они построили , так только бердыев может и если ты этого не понимаешь и считаешь его топовым тренером то ты ущерб

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 7 июня 2017, 10:00

      поэтому его ни какой нормальный клубне позовет к себе , он не строит команду , а приводит своих ребят , потом же с ними и уходит

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 7 июня 2017, 11:58

      ты так и не ответил на вопрос, ссышь чтоль назвать откуда ты!

      -1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 7 июня 2017, 11:59

      зачем мессси покидать барсу? он там лидер и предан клубу, олень ты тупоголовый, сравнивать месси и наших кривоножек ты сам походу ущерб!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Челнинец 8 июня 2017, 10:06

      я из Белгорода , а спорить с быдлом еще и глупым смысла нету

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > кузнецов артем 8 июня 2017, 13:31

      взаимно) жаль далеко

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июня 2017, 16:10

      И не только Азмуна......ключевые игроки придут с Бердыевым...по сути поменяется город, а команда останется....)))

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 июня 2017, 11:19

      О боже....В каком мире мы живем....Я вижу,что не осталось ничего , что раньше называлось порядочностью....Азмун оказывается не человек, а бизнес-проект...Как и новый Рубин.....Только вот , я например, этот Рубин уже презираю....

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > zico2205 2 июня 2017, 12:08

      Свои презрения переадресуй БЫВШЕМУ президенту Рубина Метшину, которого сняли с должности и вот терзают меня сомнения, что не ради того ли, чтобы Бердыев вернулся...

      Миниханову,по идее,тоже не мешало бы перед Бердыевым публично извиниться, но не думаю, что до этого дойдёт
      Что касается болельщиков, то они знают почему ушёл Азмун и куда... И если Азмун вернётся, то вернётся с кем и зачем...
      Важности себе нагоняет, пустышка околофутбольная, чтоб не подумали, что Курбан его согнал с тёпленького места..

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      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > семёнычев 2 июня 2017, 15:44

      официальная версия не кто не с кем не ругался, не кого не понисили) Рустам сам вроде как Бердыева порекомендовал, все с хорошими минами при плохой игре! Хотя кто следил за всем этим цирком, знает кто есть кто.

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > GammiD 6 июня 2017, 14:36

      там были терки с крысой Громовым, который развалил клуб и сливал все в сИнит. Увольнять нужно было всех. ВОт и сделали чистку, слава Богу. Восстановление прошло, сейчас обратно с новыми силами в чистоте и порядке!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2017, 10:57

      Вот и прекрасненько...

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 2 июня 2017, 10:54

      Не забывайте,принадлежит он Ростову. А скотина Голубев захочет денег нагреть побольше на трансферах. Когда еще такая возможность будет.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:46

      Было понятно , что в Ростове он не останется . Если не в Европу , значит в Казань .

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