Сампаоли остался доволен разговором с Месси

Новоиспеченный главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о своем разговоре с лидером команды Лионелем Месси. По словам специалиста, игрок полон энтузиазма.

«Я играл со своей командой против Месси. Сейчас же для нас главной целью является то, чтобы лучший футболист мира был счастлив в сборной Аргентины. Главное, чтобы на поле у нас были игроки, совместимые с ним.

У меня уже состоялся разговор с Лео. Я увидел, что он полон энтузиазма и надежд. Рассчитываю, что в предстоящих матчах все игроки будут показывать свои лучшие качества на поле», – сказал Сампаоли.

Напомним, что бывший тренер «Севильи» сменил в Аргентине уволенного за неудовлетворительные результаты Эдгардо Баусу.