Мбаппе не поможет Франции из-за травмы бедра

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе пропустит товарищеский матч сборной Франции с Парагваем, который состоится в пятницу, 2 июня. Неизвестно, сможет ли он принять в следующей игре команды, которая назначена на 9 июня против Швеции.

«У Мбаппе есть небольшая проблема, в среду на тренировке он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Мы не готовы рисковать его здоровьем», – приводит слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама L'Equipe.

На счету 18-летнего футболиста пока два матча за сборную Франции. Его дебют состоялся 25 марта 2017 года в игре с Люксембургом.

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