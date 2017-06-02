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    Мбаппе не поможет Франции из-за травмы бедра

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе пропустит товарищеский матч сборной Франции с Парагваем, который состоится в пятницу, 2 июня. Неизвестно, сможет ли он принять в следующей игре команды, которая назначена на 9 июня против Швеции.

    «У Мбаппе есть небольшая проблема, в среду на тренировке он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Мы не готовы рисковать его здоровьем», – приводит слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама L'Equipe.

    На счету 18-летнего футболиста пока два матча за сборную Франции. Его дебют состоялся 25 марта 2017 года в игре с Люксембургом.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 июня 2017, 12:39

      правильно поберегите парнишку, ему ещё играть и играть)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:32

      Ну вот уже и проблемы появились . Пускай поиграет еще за Монако , хотя бы сезон .

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 июня 2017, 07:08

      Жаль. хотелось бы на него посмотреть в деле за сборную.

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