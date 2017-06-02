Бабаев: «Спартак» хотел купить Игнашевича, но мы сразу дали понять, что это невозможно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что в свое время защитника Сергея Игнашевича хотел приобрести «Спартак». По словам Бабаева, армейский клуб отказался рассматривать предложение красно-белых.

– Правда, что несколько лет назад, когда генеральным директором «Спартака» являлся Валерий Карпин, в ЦСКА приходил официальный запрос по поводу Игнашевича? Или это шутка?

– Нет, не шутка. Обращение со стороны «Спартака» действительно было, но вот до официального запроса дело не дошло.

– И сколько тогда предлагали за Игнашевича?

– Сумму не обсуждали. Мы сразу дали понять, что переход невозможен.