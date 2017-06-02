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    Бабаев: «Спартак» хотел купить Игнашевича, но мы сразу дали понять, что это невозможно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что в свое время защитника Сергея Игнашевича хотел приобрести «Спартак». По словам Бабаева, армейский клуб отказался рассматривать предложение красно-белых.

    – Правда, что несколько лет назад, когда генеральным директором «Спартака» являлся Валерий Карпин, в ЦСКА приходил официальный запрос по поводу Игнашевича? Или это шутка?

    – Нет, не шутка. Обращение со стороны «Спартака» действительно было, но вот до официального запроса дело не дошло.

    – И сколько тогда предлагали за Игнашевича?

    – Сумму не обсуждали. Мы сразу дали понять, что переход невозможен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 00:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 2 июня 2017, 19:55

      Нет времени на шутки.

      -1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 июня 2017, 18:44

      Бабаев, не надо Пустозвонить.Даёт понять сумма с нулями которую федун не пожелал платить!ну и желание футболиста)а твоё мнение на денежной чаше,это пустышка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 15:14

      Скорее всего звонок был , но Игнаш - это уже "легенда" ЦСКА и понятно звонком все и закончилось !

      -1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 2 июня 2017, 14:11

      да он сам бы не перешёл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 2 июня 2017, 14:06

      Стал бы Игнаш Свиноконем! :))))

      -1
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      Рейтинг: +141

      datura 2 июня 2017, 13:12

      Выйду ночью в поле с конём...

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 июня 2017, 11:57

      ГОН!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июня 2017, 10:42

      Не верю.

      0
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      Рейтинг: +77

      чифа 2 июня 2017, 10:34

      бред

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